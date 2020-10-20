Майже 30 років український народ дурили щодо земельної реформи, за цей час розкрадено 5 млн га – Глава держави в інтерв'ю українським телеканалам

Політики старого покоління багато років лякали український народ земельною реформою, не даючи людям права вільно розпоряджатися своєю землею. За цей час із 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 млн га, ще 5 млн га просто вкрали. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

Глава держави нагадав, що на минулому тижні він підписав указ про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, і тепер об’єднані територіальні громади зможуть спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток – будувати дороги, ремонтувати школи, садочки.

«Ми встигли два мільйони гектарів моїм указом передати ОТГ. І тепер вони будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення місцевого бюджету. І це правильно», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що впродовж останніх майже 30 років українські політики виступали проти запровадження вільного обігу землі та брехали народові про те, що так начебто захищають український родючий чорнозем від продажу іноземцям. Але насправді вони через «сірі» схеми розкрадали цю землю.

«Ми проаналізували, як, вибачте на слові, «промивали» мозок людей щодо земельної реформи. Потім ми змінили голову Держгеокадастру, який одразу відкрив усі цифри – п'ять мільйонів гектарів вкрали. Залишилося трохи більше двох мільйонів гектарів земель. Всього було сім мільйонів гектарів. Де ще п'ять? Їх вкрали», – зазначив Президент.

За його словами, частина людей, причетних до розкрадання сільгоспземель, і зараз перебуває у Верховній Раді України.

Також виступали проти впровадження ринку землі земельні лобісти.

«Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. А що – погано, що ми віддали людям можливість розпоряджатися землею?» – зауважив Глава держави.

Він наголосив, що цей величезний спротив реформі відчув під час призначення на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

«Навіть просто призначити його головою Держгеокадастру було складно – щодня погрози, якісь дзвінки», – додав Президент.

Глава держави нагадав, що відкриття ринку землі та надання людям права вільно розпоряджатися своїми ділянками було в його передвиборчій програмі. Тому попри старання лобістів 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг сільськогосподарських земель, який передбачає надання права купівлі землі українцям з липня 2021 року. Також 6 травня був підписаний закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних, що дасть змогу впорядкувати реєстри природних ресурсів України, а 22 липня підписано закон щодо просторового планування територій громад.