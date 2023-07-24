Масовані ракетні удари Росії по портовій інфраструктурі України ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку – Ігор Жовква у розмові з радником Президента Португалії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-розмову з дипломатичним радником Президента Португальської Республіки Марією Амелією Пайвою.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні й нещодавні масовані ракетні обстріли території нашої держави з боку Росії, а також руйнівні наслідки цих атак для інфраструктури та мирного населення.

У цьому зв’язку Ігор Жовква подякував португальській стороні за надання оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні й тимчасового прихистку для майже 60 тисяч українських громадян.

Окремо співрозмовники зупинилися на реалізації Чорноморської зернової ініціативи та програми «Зерно з України».

«Масовані ракетні удари Росії по портовій інфраструктурі України ставлять під безпосередню загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки терористичних дій Росії у країнах, які особливо залежать від української аграрної продукції, уже відчутні. Росія має отримати консолідовану жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Ігор Жовква подякував Португалії за підтримку руху України до членства в ЄС і НАТО, а також за приєднання Португальської Республіки до Спільної декларації про безпекові гарантії.

«Членство України в ЄС і НАТО є найкращою гарантією безпеки Європейського континенту та східного флангу Північноатлантичного альянсу. Розраховуємо на підтримку з боку Португалії рішень щодо просування України до членства в обох організаціях», – зазначив він.

Сторони окремо обговорили участь Португалії в реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського й модальності проведення Глобального саміту миру.

Крім того, було скоординовано графік контактів найвищого рівня на найближчу перспективу.