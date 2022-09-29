May the force be with U: американський актор Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю культового героя Люка Скайвокера, став амбасадором платформи зі збору коштів United24. Він підтримуватиме проект «Армія дронів».

Нового амбасадора представили під час онлайн-розмови з Президентом України. Володимир Зеленський висловив подяку Марку Геміллу за підтримку українського народу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ, – сказав Глава держави. – Дякую, що ви очолили складну місію – бути першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку наших захисників, на «Армію дронів». Це дуже важливо».

Крім того, Марк Гемілл і Володимир Зеленський обговорили наступні кроки актора щодо підтримки United24.

«У цьому довгому та нерівному протистоянні Україні потрібна додаткова підтримка. Для мене честь стати амбасадором «Армії дронів» на запрошення Президента Зеленського, – розповів Марк Гемілл. – Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися й допомогли Україні вистояти в цій війні з імперією зла».

Проект «Армія дронів» – це комплексна програма фандрейзингової платформи United24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку, яка передбачає системну закупівлю безпілотників, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Завдяки внескам донорів на «Армію дронів» Збройні Сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель – 1 905 508 866 гривень.

United24 – ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основний майданчик для збору пожертв на підтримку України. За чотири місяці роботи United24 зібрано понад 180 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів платформи – видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, креативний директор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд.