Маємо бути в єдності, як цього вимагає наша з вами спільна перемога – звернення Президента України до лідерів G7

Дорогі колеги!

Передусім я хочу подякувати вам від імені всіх українців за життєво важливу підтримку для нашої держави та людей. Завдяки нашій співпраці мільйони людей в Україні та в інших країнах – сусідках Росії можуть відчувати, що їхня батьківщина не стане путінським заднім двором.

Ми починали цей тиждень два роки тому ще не знаючи, які випробування будуть перед нами. Але зараз ми можемо чітко сказати, що нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики.

Ми вже змогли багато зробити, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити.

Пам’ятайте, що амбіції та реваншизм можна перемогти лише разом із тими, хто ними заражений, і саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: історія спостерігає, і це абсолютно правильно.

Я дякую вам за ці два роки разом. Той страшний день 24 лютого і весь жах, принесений Росією, все ж не позбавив нормального майбутнього Україну. Ми вистояли проти ударів. Ми повертаємо своє та обов’язково змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але маємо бути рішучими – саме так, як потрібно для нашого спільного успіху. Маємо бути принциповими – саме так, щоб справедливість перемогла. Маємо бути активними та невтомними – саме так, як потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І маємо бути в єдності – саме так, як цього вимагає наша з вами перемога. Спільна перемога.

Джорджо, я вдячний тобі за лідерство та за долучення до цього нашого спільного формату роботи. Бажаю Італії результативного головування в «Групі семи». Впевнений: у цьому році ми не лише реалізуємо кожну домовленість, яких уже досягнуто, але й іще додамо співпраці.

Урсуло, пані Президентко, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, Шарлю, пане Президенте, Олафе, пане канцлере, Ріші, пане Премʼєр-міністре, пане Прем’єр-міністре Кішідо і, звичайно, пане Президенте Байдене, пане міністре Сежурне і вся Франція – я дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде впевнений у вас. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші.

І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас.

Дякую!

Слава Україні!