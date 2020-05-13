Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО – Президент

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася за участю представників уряду та правоохоронних органів.

Глава держави порушив питання великої кількості заражених – 200 осіб – на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Водночас у деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд України разом з місцевою владою вживають усіх необхідних заходів задля безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.

«Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО», – сказав Володимир Зеленський.

В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.