Маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним. Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані.

Сьогодні вже почались юридичні процедури для оновлення уряду – депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань – дуже сфокусовано – разом із Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто.

Загалом я хочу зараз подякувати і Денису Шмигалю, і всій команді уряду України. Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі. Ми пройшли три дуже складних зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства. Зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально. Денис знає всі виклики сфери оборони. Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків. Завтра будуть представлені відповідні пріоритети. Також готуємо зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України. Сьогодні було багато нарад, багато зустрічей – кадрових, багато зустрічей підготовчих – і на цей тиждень, і вже наступний тиждень також. Будуть вагомі рішення й у сфері внутрішньої політики, і, звісно, у сфері оборони, зокрема щодо нашої протиповітряної оборони.

Сьогодні ж була доповідь щодо нових санкційних рішень України – жодного дня не втрачаємо в тиску на Росію за війну та на всіх осіб, які так чи інакше підтримують Росію або виправдовують її агресію. Нові санкції – незабаром.

Дякую всім, хто з нами! Дякую всім, хто з Україною! Дякую всій команді нашої держави!

Слава Україні!