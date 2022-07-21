Маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті та для завдання окупантам відчутних втрат – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки.

Заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, також керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат.

Сьогодні ж відбулась чергова розмова керівника мого Офісу Андрія Єрмака та генерала Залужного з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

У такому форматі два на два постійно обговорюються всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та Сполученими Штатами.

Провів переговори з Президентом Коста-Рики – вперше в історії відносин між нашими державами. Подякував йому за підтримку України – це відчувається, за протидію російській пропаганді та запровадження санкцій.

І продовжу робити все можливе, щоб у кожній частині світу знали правду про дії Росії проти України. Наша дипломатія постійно створює нові зв’язки з країнами, які довгий час не були в центрі уваги української зовнішньої політики.

А завтра очікуємо ще й новин для нашої держави з Туреччини – щодо розблокування наших портів.

На тлі такої регулярної військово-політичної й дипломатичної активності було сьогодні трошки дивно почути, що з’явився старий-новий фейк російської пропаганди про мене. Що нібито я в реанімації, що нібито обовʼязки Глави держави виконує Руслан Стефанчук.

Ну, що можна сказати... Раніше майже щотижнево російські пропагандисти й посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую своїх обов’язків. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового.

Неодмінно вичерпається й наявний потенціал для всіх форм російської агресії, зокрема для наступальних дій на фронті й терору проти наших міст.

Ми зробимо все, щоб прискорити це. І саме на цьому наголошуємо в усіх контактах з нашими партнерами.

Сьогодні російська армія знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова – суто цивільні об’єкти. Житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Станом на цей час відомо про трьох загиблих, понад двадцять людей – у списку поранених.

Теж з «Ураганів» окупанти обстріляли й Словʼянську громаду на Донбасі, вдарили «Іскандерами» по Краматорську.

І кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше «Хаймарсів» та іншого сучасного й ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – це неодмінно буде.

Декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака й Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США.

Відповідно до проекту документа, Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе.

Підписав увечері черговий указ про нагородження наших воїнів. 186 учасників бойових дій відзначені державними нагородами.

Вічна вдячність усім, хто воює за Україну!

Слава Україні!