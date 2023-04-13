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Маємо максимально зосередитись на посиленні нашої обороноздатності – Андрій Єрмак під час наради з представниками органів влади та українськими дипломатами, ініційованої Президентом України

14 квітня 2023 року - 08:28

Маємо максимально зосередитись на посиленні нашої обороноздатності – Андрій Єрмак під час наради з представниками органів влади та українськими дипломатами, ініційованої Президентом України

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з метою координації міжнародної підтримки щодо забезпечення нагальних потреб українських сил оборони та форсованого посилення обороноздатності держави.

У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Андрій Сибіга та Ростислав Шурма, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, народні депутати, представники українських дипломатичних відомств.

Українських дипломатів було поінформовано про стан та актуальні потреби сил оборони. Учасники наради відзначили важливість координації зусиль у цьому питанні з країнами-партнерами.

Андрій Єрмак наголосив, що представники дипломатичного корпусу України мають приділити особливу увагу питанню підвищення боєздатності українського війська. Він наголосив на важливості активізації контактів наших дипломатів із відповідними структурами держав, у яких вони здійснюють свою місію.

«Я радий бачити всіх учасників заходу. Впевнений, що кожен із вас розуміє важливість сьогоднішньої теми в контексті нашого протистояння з країною-агресором. Маємо докласти максимум зусиль, аби щоденно посилювати нашу обороноздатність. Не забувати, що кожного дня сили оборони героїчно тримають фронт, і наша мета – якомога ефективніше їм у цьому допомогти», – сказав керівник Офісу Президента.

«Як зазначив в одному зі своїх виступів Президент України Володимир Зеленський, дипломатична активність важлива, але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретну взаємодію між державами, у конкретні підписані документи», – наголосив Андрій Єрмак.

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