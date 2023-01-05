Маємо не допустити сценарію, коли агресор залишить мільйони українців без електрики – Андрій Єрмак на міжнародній установчій зустрічі з підтримки відновлення енергетики України

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів у форматі відеоконференції установчу зустріч із міжнародними партнерами щодо підтримки відновлення української енергетики.

До неї долучилися: помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт, представники країн «Великої сімки», Європейського Союзу та його інституцій, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Програми розвитку ООН UNDP та USAID.

Перед Україною й далі стоять украй серйозні виклики, адже Росія продовжує масовані терористичні атаки на українську енергосистему, очікується подальше зростання їхньої інтенсивності, наголосив очільник Офісу Президента.

«Вихід у нас лише один: відбивати атаки силами ППО, зміцнювати захист енергетичних об’єктів, а те, що не вдалося врятувати, якнайшвидше відновлювати. І тут ваша допомога справді є критично необхідною. Маємо виключити сценарій, коли агресор залишить мільйони людей на декілька тижнів без електрики, води, тепла, зв’язку та інших найважливіших послуг», – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував усім друзям і партнерам за підтримку України, надану допомогу українській енергетиці. Водночас він акцентував: наша держава зараз потребує якомога швидшого постачання обладнання для відновлення енергопотужностей.

«Будь ласка, перевірте, що є в резервах, що не експлуатується, що можна передати нам якнайшвидше. Хай це не буде абсолютно новим, але щоб працювало», – звернувся до партнерів Андрій Єрмак.

Він також акцентував на необхідності налагодження ефективнішої роботи механізмів закупівель та скорочення тривалості постачань, синхронізації ланцюжка замовлення – фінансування та виробництва.

Джеффрі Паєтт, який курує роботу з підтримки відновлення української енергосистеми, зі свого боку та від імені учасників зібрання висловив підтримку Україні. Він засудив атаки Росії на об’єкти української критичної інфраструктури та цивільні об’єкти, зокрема перед Новим роком, і запевнив у подальшій підтримці.

«Як сказав Президент Байден, ми будемо рішуче робити все, щоб Росія не мала успіхів у цій війні», – наголосив він і додав, що в Конгресі було ухвалено закон, який передбачає 1,1 млрд дол. на підтримку енергетики України та Молдови.

За його словами, триває робота над тим, аби якнайшвидше передати ці кошти та спрямувати їх на ремонт енергооб’єктів, що були зруйновані внаслідок атак агресора. Йдеться про відбудову української енергосистеми таким чином, щоб вона була стійкішою, менш залежною від викопного палива та відповідала стандартам ЄС.

З метою подальшої ефективної роботи учасники зустрічі домовилися про підтримку діалогу на регулярній основі.