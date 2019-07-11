Маємо поліпшувати умови для наших військових – Президент оглянув експериментальні модулі для розміщення військовослужбовців у польових умовах

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо поліпшення умов перебування та розміщення українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на передовій у Міністерстві оборони було презентовано експериментальні модулі для розміщення військовослужбовців у польових умовах.

Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Руслан Хомчак продемонстрували Главі держави дослідні зразки трьох модулів для проживання чотирьох та шести осіб. У модулях є санітарні вузли, ліжка, шафи та необхідні умови для розміщення військових.

Також були представлені санітарно-технічні модулі з душовими кабінами, туалетами та мобільні пральні з необхідною технікою.

Модулі оснащені кондиціонерами, опалюються вони від електрогенераторів.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Володимир Зеленський нагадав, що доручив Міністерству оборони та командуванню Генерального штабу поліпшити умови перебування військових після того, як відвідав лінію розмежування поблизу Станиці Луганської.

«Ми були у Станиці Луганській на лінії розмежування й бачили, які умови у наших військових. Було завдання поліпшити умови для хлопців, і не тільки для них, а й для всіх, хто допомагає нашій армії», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетне завдання для України – зупинити вогонь і закінчити війну. Але такі мобільні споруди знадобляться і в мирний час, наприклад, для проведення навчань. Що ж до термінів реалізації програми, то, за словами Президента, вона має бути виконана до кінця поточного року.

Як зазначив Міністр оборони, модулі для проживання оснащуватимуться з урахуванням потреб і на першій, і на другій лініях оборони. Над їхньою розробкою працювали військовослужбовці, котрі були в зоні проведення АТО та ООС.

«Тут є різні варіанти, і в залежності від того місця, де вони застосовуватимуться, змінюватиметься комплектація модуля. Якщо є небезпека для життя військових, модулі заглиблюватимуться в землю і їхня конструкція змінюватиметься, щоб особовий склад не отримав ураження. Коли вони будуть застосовуватися не на першій лінії, є інженерні засоби захисту контейнера, яким захищатиметься особовий склад навіть від диверсійних груп, що можуть зайти на нашу територію», – повідомив Степан Полторак.

За словами учасників зустрічі, наступного понеділка будуть оголошені торги на виробництво таких модулів. Президент наголосив на важливості участі у проекті вітчизняних виробників. «Спочатку велися розмови із західними партнерами, але ми повинні підтримувати саме вітчизняного виробника. Тому наші підприємства отримають це замовлення», – сказав Володимир Зеленський.

Перед запуском у серійне виробництво модулі будуть протестовані в умовах ООС.

За словами Глави держави та міністра оборони, кошти на реалізацію програми є.