Маємо посилювати наші союзи й співпрацю, маємо позбутися всіх видів залежності від Росії – звернення Президента України до учасників 2BS Forum, що відбувається в Чорногорії 

Дорогі друзі!

Панове президенти!

Вдячний за цю можливість звернутися до учасників і гостей вашого безпекового форуму.

Безпека – це ключове питання нашого часу. І від того, яку відповідь ми запропонуємо зараз, залежить, без перебільшення, усе.

Залежать не тільки наші державні інституції, наш суверенітет, кордони, політичний устрій. Ідеться буквально про життя. Про мир для всіх нас.

Вперше за довгі десятиліття ми опинились у таких умовах, коли нам треба захищати право на життя для наших народів. Не просто ті чи інші життєві умови, не просто ту чи іншу концепцію для життя у Європі чи в окремих регіонах, а саме життя.

Російська війна проти України – це лише провісник того, що може очікувати будь-яку державу на нашому континенті чи в інших частинах світу, до яких може дотягнутися цей агресор.

І я вдячний усім, хто розуміє таке значення російської агресії й допомагає нам – нам, як собі.

Отже, аналізуючи елементи російської війни проти нашої держави й конкретні кроки агресора, можна зробити висновки про те, яких форм і методів захисту ми потребуємо заради безпеки.

Перше – єдність. Це фундамент. Це те, що має бути завжди не тільки формально, а й по суті. Не тільки на самітах, а й у справах.

Не тільки з тими, з ким звик співпрацювати, а з усіма, чиї цінності – спільні і чий спосіб життя – це свобода.

Росія боїться нашої єдності. Тому вона робить дуже багато, щоб її зламати.

Але ми тільки посилюємо нашу єдність. А отже, Росії нас не підкорити. Ні Україну, ні Чорногорію, ні будь-яку іншу державу вільного світу.

Де досягається реальна єдність, там буде мир. Як він буде в нас.

Друге – це демократія. Це наш характер. Ми бачимо, що нинішні керівники Росії мають нав’язливе бажання зламати принцип демократичної зміни влади в усіх країнах, щодо яких мають загарбницькі амбіції.

Вони не визнають результати виборів і народних рухів тоді, коли через них втрачають вплив. І вони намагаються влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирають для себе якусь маріонетку, яка представлятиме їхні інтереси. Маємо жорстко цьому протидіяти.

Всі держави Європи повинні демонстувати будь-які російські мережі впливу. Щоб не було поширення дезінформації, корупції та злочинної політики. Для Балкан це важливо не менше, ніж для нашої частини Європи.

Третє – це незалежність. Маємо визнати на всіх рівнях у Європі та світі очевидне: Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому й усі мають досягнути повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні – будь-які.

Четверте – це зброя. Це звучить трохи незвично у Європі, але зараз ми бачимо, яку війну Росія може влаштувати буквально з нічого.

Росія може заблокувати море для країни, яку хоче захопити. Може спалювати міста й села. Може влаштувати ракетний терор.

Погляньте, якої інтенсивності війну ми зараз ведемо для свого захисту. Погляньте, і ви зможете оцінити й обсяг зброї, який може знадобитися для захисту в такій війні, якщо Росія перетворить на поле бою територію ще якоїсь іншої країни.

Як би як це не було складно, але маємо забезпечити і зараз для України, щоб ми могли повернути мир усім своїм громадянам, і для Європи після цієї війни такий обсяг зброї, таку потужність зброї, щоб у Росії більше ніколи не могло виникнути бажання зруйнувати мир.

І пʼятий пункт – це відповідальність. Довгі роки керівник Росії та його оточення відчували повну безкарність.

Вони зруйнували демократію у своїй країні. І вони почали руйнувати все навколо Росії. Вони звикли красти те, що їм подобається, і купувати тих, хто повинен був захищати від них національні інтереси тієї чи іншої держави.

Вони почали війну проти України у 2014 році, тому що відчули, що їм за це нічого не буде. Це їм показала війна проти Грузії.

Вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, бо не вірять, що світ зможе притягнути їх до відповідальності не тільки за злочин агресії проти суверенної держави, а й за будь-який злочин, який тільки можна уявити.

Тож притягнути їх до відповідальності – це гарантувати довгостроковість миру після цієї війни. Невідворотність покарання – один з ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як вони на це заслуговують.

Пані та панове!

Дорогі друзі!

Маємо посилювати наші союзи та співпрацю. Маємо позбутися всіх видів залежності від Росії.

Маємо гарантувати собі достатню кількість і ефективність зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі – у цій війні, що її вже веде Росія проти України, та у будь-якій новій війні, якщо Росія захоче поширити бойові дії зараз чи повторити агресію в майбутньому.

До речі, все це враховано в наших пропозиціях для оновлення архітектури безпеки України та Європи, які ми представили. І я прошу всіх вас ознайомитися з проектом Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), який може стати фундаментальною передумовою миру на сході Європи.

І, нарешті, – покарання за агресію.

Санкції проти Росії – це обовʼязково. Вони мають не просто діяти, а регулярно посилюватися, щоб держава-агресор не встигала адаптуватись. Я вдячний усім, хто підтримує таку політику!

І вдячний усім, хто працює разом з нами для того, щоб кожен російський убивця і кат отримав законне покарання.

Я не сумніваюся в перемозі України. Ми можемо повернути мир і свободу всій українській території. Успіхи наших воїнів на передовій це доводять.

Але хочу, щоб можна було сказати, що не сумніваюсь і в повній безпеці Європи та кожного з наших народів після цієї війни. Це також можливо. Ми знаємо правильні відповіді на ключове запитання нашого часу, а отже, мир буде.

Я дякую вам за увагу!

Дякую за підтримку!

Слава Україні!

