Маємо посилювати загальноєвропейські зусилля для зміцнення нашої колективної безпеки – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із міністром фінансів Данії Ніколаєм Вамменом.

Ігор Жовква відзначив вагомий внесок Данії в захист України від російської агресії. Загальна сума наданої допомоги становить понад 8,3 млрд євро.

Головний фокус зустрічі – оборонні потреби України та бачення надійних гарантій безпеки.

«Маємо посилювати загальноєвропейські зусилля для зміцнення нашої колективної безпеки. Безпека Європи є нашою спільною відповідальністю. Тому Європа має бути за столом будь-яких перемовин щодо повернення справедливого миру в Україну», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Серед основних тем обговорення також – рух України до членства в ЄС, що буде ключовим пріоритетом під час головування Данії в Раді ЄС у другій половині цього року.

«Зараз існують всі практичні передумови для відкриття трьох кластерів. Розраховуємо на політичну єдність усіх країн ЄС навколо підтримки справедливого переговорного процесу щодо вступу України в ЄС», – підсумував Ігор Жовква.