Маємо постійно повторювати, що війна в Україні не зникла, і якщо її не зупинити, вона розширюватиметься – Михайло Подоляк

Росія нарощує контрінформаційну політику у світі, прагнучи поступок від України, тому необхідно постійно нагадувати, що якщо війну не зупинити, вона буде тільки розширюватися. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Бабель».

За його словами, з 2008 року РФ вкладала великий ресурс у створення мережі проросійського лобі, яка об'єднує політиків різного рівня та ешелонів, журналістів, громадських діячів, представників професури, культурного середовища. Михайло Подоляк зауважив, що цих людей залучали шляхом надання грантів, проведення культурних заходів, включення до наглядових рад великих російських сировинних компаній та розвивали спільні бізнеси майже в усіх країнах у Південній, Центральній та Північній Європі.

«Зараз вони пропонують наратив через газети та громадські дискусії про те, що Росія – елемент Європи, треба думати та враховувати її інтереси. Що треба йти на поступки, а процес перемовин має враховувати умови РФ», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Він зауважив: Росія відчула, що довоєнна риторика страху частково починає з'являтись у європейських, глобальних медіа, і РФ вкладатиметься в тонку роботу, щоб змусити Україну до певної згоди.

Водночас Михайло Подоляк зазначив, що люди, які безпосередньо не беруть участі в бойових діях, не можуть постійно перебувати в «адреналіновому» стані та концентрувати свою увагу. Будь-яка людина прагне жити в комфорті й не бачити негативу, особливо жителі тих країн, які не зазнають емоційного тиску війни.

«Ми не повинні розслаблятися та маємо постійно їм показувати реальну історію війни – картинки, людей, які страждають, події на сході, обсяг та інтенсивність обстрілів з боку РФ, руйнування нашої країни – багатьох сіл і міст фізично вже немає. Треба тисячу разів повторювати про те, що в нас війна. Тисячу разів про те, що сьогодні люди не просто вимушені втікати від війни, а поневірятися, бо війна ще не закінчена, і вони не можуть повернутися. У нас гігантський обсяг вторгнення, лінія фронту – понад тисячу кілометрів. У цих містах і селах люди постійно під сильним тиском і в очікуванні обстрілів», – наголосив він.

Як заявив радник керівника Офісу Президента, важливо, щоб було не просто занепокоєння, а реальна допомога Україні з боку інших держав.

Також, за його словами, залучення відомих постатей може сприяти підтриманню інтересу до війни в Україні, адже вони підберуть потрібну для західного суспільства інтонацію. Крім того, варто запрошувати відомих людей у зруйновані міста, проводити акції біля посольств Росії.

«Нам доведеться повторювати багато разів, що війна нікуди не поділася. І якщо ми її не зупинимо, то вона просто буде розширюватися, і дедалі більше людей платитимуть величезну ціну», – додав Михайло Подоляк.