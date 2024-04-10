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Маємо примножувати спільні зусилля для нашої спільної безпеки – Президент України

11 квітня 2024 року - 19:11

Маємо примножувати спільні зусилля для нашої спільної безпеки – Президент України

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту Ініціативи трьох морів посилити протидію Росії.

«Маємо бути відвертими: союзництво перевіряється саме тут – у захисті від російського терору. І щоб таких же російських ракет не було над Вільнюсом, чи Варшавою, чи Кишиневом, їх нарешті не має бути над Одесою та Харковом», – зазначив Глава держави під час виступу у Вільнюсі.

Володимир Зеленський подякував усім, хто контактує з партнерами України та застосовує всі можливі методи й засоби: дипломатію, медіа, політичну роботу. І окремо наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами має фундаментальне значення. Президент України також закликав країни – учасниці саміту створювати якомога більше спільних оборонних виробництв і водночас докласти максимум зусиль, щоб заблокувати постачання Росії компонентів, які вона може використати у своєму військовому виробництві.

«Співпраця з Росією має стати токсичною для всіх», – підсумував Глава держави.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41
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