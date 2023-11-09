Маємо припинити поширення російської пропаганди та дезінформації у світі – Ігор Жовква під час зустрічі з П'єром-Александром Англадом

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою Комітету з європейських справ Національної асамблеї Франції П'єром-Александром Англадом, який перебуває з візитом у нашій країні.

Ігор Жовква подякував співрозмовнику за участь представника Франції в зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів щодо імплементації Української формули миру, яка наприкінці жовтня відбулася на Мальті.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Глави держави запросив французьку сторону приєднатися до створеної за результатами згаданої зустрічі міжнародної коаліції з повернення незаконно переміщених на територію держави-агресора українських дітей.

П'єр-Александр Англад запевнив у продовженні підтримки зусиль України з практичної імплементації Формули та із залучення до цього процесу держав Глобального Півдня.

Сторони окремо зупинилися на прогресі нашої держави у євроінтеграційному вимірі. Голова Комітету з європейських справ Національної асамблеї Франції привітав Україну з історичним рішенням Європейської комісії щодо рекомендації про початок переговорів щодо вступу нашої держави в ЄС.

Ігор Жовква поінформував П'єра-Александра Англада про військові потреби України напередодні зимового періоду.

Співрозмовники також окреслили подальші спільні кроки з протидії російській пропаганді у світі.

«Росія й далі вестиме інформаційну війну проти нашої держави. Маємо докласти зусиль, щоб припинити поширення пропаганди та дезінформації держави-агресора в усьому світі, зокрема серед країн Глобального Півдня», – зауважив заступник керівника Офісу Президента України.