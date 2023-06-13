Маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим – звернення Президента України

Дорогі українці й українки!

Сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина… Мої співчуття рідним і близьким. Всього понад 30 людей травмовані. Всім їм надається необхідна допомога.

Я хочу подякувати кожному й кожній, хто брав участь у рятувальній операції: рятувальники ДСНС, лікарі, поліція, волонтери, місцева влада, звичайні містяни. Дякую за кожне врятоване життя! Дякую за кожну людину, якій сьогодні допомогли.

Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим.

Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив.

Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах.

І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор.

Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів.

Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.

Сьогодні ж відбулась й нарада щодо підготовки неминучої, законної та справедливої відповідальності Росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Злочину, за який повинне відповідати найвище російське керівництво. Злочину, який породив усі інші злочини цієї війни. І така відповідальність обов’язково буде. Справді, це непросте завдання. Але українці виконали вже стільки непростих завдань, що це не лише точно виконають, а й виконають із задоволенням. Трибунал буде.

Зустрівся сьогодні з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Дуже активно працюємо над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції. Поки там окупанти, ризик є для всього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми зробимо все для цього.

Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас, в Україну, групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи й людей скоїла Росія. Я сподіваюсь, експерти МАГАТЕ запрацюють уже найближчим часом.

І обов’язково – наші воїни, наші герої. Дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає й просуває вперед наші позиції.

Приміром, Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

Підрозділи ОСУВ «Таврія» – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої «Сімдесятдевʼятки», артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ». Дякую всім вам! Дякую за міцність!

І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям!

Слава українським героям! Слава всім у світі, хто допомагає!

Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки. Артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших «Хаймарсів». Дякую, Америко!

Слава Україні!