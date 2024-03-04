Маємо розуміння, який у ворога черговий задум, будемо протидіяти – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Більшість часу – військовим.

Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи.

Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров. Провів із ним окрему нараду. Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї.

Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів.

Доповідь ГУР - Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде.

Доповідь СБУ - Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

Була доповідь зовнішньої розвідки - Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти.

Також сьогодні була окрема доповідь віцепремʼєра Кубракова. Передусім щодо роботи нашого морського експортного коридору. Вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. І я вдячний усім, хто працює в наших портах, на суднах, усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку.

Ще сьогодні ж, після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окремо – доручення щодо Одеси, щодо людей, які втратили житло через російський «шахед». Доручив якнайшвидше допомогти з новим житлом замість втраченого – питання у місцевої влади, має бути все вирішено.

Ще одне.

Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні. 9 березня указ буде опублікований.

Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави та людей! Усім у світі, хто допомагає і вірить – вірить у нас. Дякую!

Слава Україні!