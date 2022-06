Маємо відбудувати нову Україну – державу, яка виборола свою незалежність і майбутнє – Президент під час спілкування зі студентською спільнотою Великої Британії

Відновлення житла, яке зруйнували російські окупанти, має передбачати не лише зведення нових будинків, а й побудову нової, сучасної України, яка дорогою ціною виборола свою незалежність та шлях у майбутнє. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами вишів Великої Британії.

«Я дуже хочу, щоб люди повернулися в рідну країну, на рідні вулиці, але в трохи іншу Україну, яка вже виборола незалежність і виборола для себе майбутнє. Я дуже хочу, щоб це майбутнє було ментально не в сталінських квартирах, а в незалежному українському просторі. А на фізичному рівні буде велике будівництво й відновлення нашої держави», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що заплановано відновити всі житлові будинки, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення, і така відбудова залежатиме від світової фінансової підтримки.

«Зараз момент істини, зараз війна. І коли ми переможемо, ми будемо будувати нашу нову державу, не забуваючи нашу прекрасну історію й наші традиції», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що побудова нової, сучасної держави неможлива без активної участі молоді, яка запропонує своє бачення майбутнього України.

«Я не можу побудувати для вас комфортну державу без вас. Я можу побудувати державу для всіх нас, для нашого покоління, для літніх людей. Ми можемо побудувати сучасну країну, але будувати майбутнє без молодого покоління неможливо», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що попри сучасність та креативність представники української влади не можуть бачити завтрашній день так, як це вдається молоді.

«Ми не можемо дивитися вперед, так прозоро бачити майбутнє, як ви. Кожне покоління краще за попереднє, сучасніше за попереднє. Я не можу вам щось запропонувати для вас. Я можу вам допомогти втілити в життя ваші мрії та вашу Україну, ваше бачення майбутнього», – наголосив Президент.

У спілкуванні з Володимиром Зеленським взяли участь студенти та професори провідних вишів Великої Британії, зокрема London School of Economics and Political Science, University of Birmingham, University of Cambridge, City, University of London, Coventry University, University of Glasgow, University of Manchester, University of Oxford, University College London тощо. У декількох університетах були присутні представники британських медіа.