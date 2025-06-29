Десять новопризначених суддів склали присягу

У присутності Президента України Володимира Зеленського десять суддів склали присягу.

Девʼять із них – судді місцевих загальних судів і ще один – місцевого господарського.

Серед новопризначених суддів – представники різних регіонів України: двоє зі Львівщини та по одному з Київщини, Житомирщини, Дніпровщини, Донеччини, Запоріжжя, Івано-Франківщини, Харківщини та Черкащини.

«Від рішень кожного в державі зараз залежить дуже немало. Особливо від тих, хто працює на справедливість. Саме на справедливість мають працювати українські судді», – наголосив Президент.

Складення присяги є одним з обовʼязкових елементів набуття повноважень судді. Лише після складення присяги, зарахування у штат суду та проходження початкової підготовки суддя може здійснювати правосуддя.