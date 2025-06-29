Український центр у Литві за три роки існування провів понад 4300 заходів – Олена Зеленська

Український центр у Литві провів уже понад 4300 заходів для дорослих і дітей. Про це перша леді України Олена Зеленська сказала у відеозверненні з нагоди третьої річниці започаткування центру.

Дружина Президента подякувала всім причетним до його створення та роботи.

«Досить легко допомогти один раз. Набагато важче допомагати «вдовгу», не питаючи, скільки ще це робити. Досить просто виявити гостинність один раз. Набагато складніше й по-дорослому – відкрити своє серце надовго, не питаючи, коли кінець. Саме так діє Литва: послідовно, самовіддано, системно й надійно з першого дня російського вторгнення й досі», – зазначила перша леді.

Український центр – перший культурно-освітній простір у країнах ЄС, створений з ініціативи дружин президентів України та Литви в червні 2022 року. Тут щодня проводять мовні курси, неформальне навчання, організовують культурні та спортивні події. Крім того, щоліта на його базі функціонує дитячий табір. Понад дві третини всіх заходів проводять самі українці.

«Ніде більше немає такого центру, патронованого на рівні обох держав. Ніде більше немає центру, який дає стільки можливостей українцям – без терміну дії, без умов і обмежень», – сказала Олена Зеленська.

Центр також представляє українські проєкти та творчі колективи на ярмарках, фестивалях, концертах і артподіях. До того ж на його базі відбуваються міжнародні заходи.