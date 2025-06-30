Президент провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ ФРН і представниками німецьких оборонних компаній

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який приїхав до Києва з візитом уперше після вступу на посаду.

«Дякуємо канцлеру, його команді, народу Німеччини за незмінну підтримку українців із початку цієї війни. Справді, найбільшу підтримку сьогодні в Європі надає саме Німеччина. І після збільшення в цьому році це буде в межах 9 мільярдів євро. Це дуже відчутна допомога», – зазначив Глава держави.

Федеральний міністр закордонних справ запевнив у тому, що Німеччина продовжить стояти на боці України. Йоганн Вадефуль також наголосив, що потрібно збільшити тиск на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. Необхідні санкційні рішення щодо енергетичного та банківського секторів, тіньового танкерного флоту та зниження граничної ціни на нафту були серед головних тем обговорення.

«Ми вживаємо відповідних заходів. 18-й санкційний пакет – приклад цього. Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів, щоб цей пакет був ефективним. І наших американських колег також – щоб Сполучені Штати вжили необхідних заходів», – зауважив він.

Сторони приділили детальну увагу захисту життів українців на тлі посилення російських ударів дронами та ракетами. Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина вже зробила вагомий внесок у зміцнення української ППО та готова робити більше. Ішлося про можливість постачання додаткових систем IRIS-T для захисту від російських ракет і про фінансування українського виробництва перехоплювачів для протидії «шахедам».

У зустрічі також узяли участь представники п’яти німецьких оборонних компаній, три з яких уже працюють в Україні. Обговорили розширення оборонної співпраці та спільне виробництво зброї.

«Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний мілітарі-хаб і в Україні, і не лише», – зазначив Глава держави.

Крім того, ішлося про переговорний процес щодо вступу України в ЄС та важливість членства в Північноатлантичному альянсі. Володимир Зеленський відзначив позицію Німеччини під час саміту НАТО в Гаазі щодо того, що Україна має бути членом Альянсу, адже це в інтересах безпеки всієї Європи.