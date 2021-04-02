Маємо якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну – Президент на селекторній нараді

Постачання вакцин та кількість щеплених осіб збільшиться вже цього місяця. Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, темпи приросту кількості хворих уповільнилися. Зокрема, вирівнюється ситуація в Івано-Франківській області – зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.

«Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до помаранчевої зони», – сказав голова уряду.

Глава держави поцікавився, скільки вакцин прибуде в Україну цього місяця. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в середині місяця очікуються перші поставки у межах програми COVAX. Також очікують нову партію китайського препарату Sinovac.

Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого забезпечення фінансової допомоги бізнесу, який постраждав під час локдауну.

«Малий і середній бізнес – це важлива складова української економіки, і насамперед – це наші люди. Сьогодні, під час глобальної пандемії, їм більш немає на кого покластися, як на державу. І ми – держава – повинні допомагати та відстоювати наших людей у цей важкий час», – наголосив Президент.

Прем'єр-міністр повідомив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – нині активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах «червоної» зони.

«Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку «Дія» на виплату 8 тисяч гривень», – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я на виконання рішення РНБО розробляє оновлений план вакцинації.