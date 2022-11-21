Маємо зберігати принциповість у протистоянні російській агресії, спільні дії – це і є справжня миротворчість – виступ Президента України на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО

Шановний пане президенте асамблеї!

Шановні присутні!

Шановні представники Іспанії та всіх інших країн Альянсу!

Дорогі друзі!

Радий вітати вас і дякую за всі теплі слова, які щойно прозвучали і звучатимуть в асамблеї на нашу підтримку – на підтримку боротьби за свободу.

Сьогодні в Україні відзначається дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. У ті місяці 2013-2014 років, коли українці на площах і вулицях наших міст захищали право на європейський вибір для нашої держави, відбулася важлива річ і для всієї нашої з вами спільноти – спільноти народів, які об’єднані цінностями свободи, поваги до права, демократії та різноманітності.

Українці наповнили потужною життєвою силою те, що багатьом почало здаватися лише бюрократичною формальністю. Українці та всі люди у Європі, в Америці, у світі, які нас підтримали й підтримують, наповнили новою енергією прапор Європейського Союзу. І фактично тим, як ми в Україні захищаємо свободу, ми об’єднали як Євросоюз, так і НАТО. Ми показали спільність викликів і довели спільність цінностей.

Пані та панове!

Хоч Україна поки ще не стала повноправною частиною ЄС і НАТО, я звертаюся до вас від імені народу, який завжди був, є й буде частиною ціннісного простору, до якого належите всі ви. Історія розводила нас по різні боки ідеологічних стін. Але стіни впали, і всі наші з вами цінності збережені.

І не тільки я, а й мільйони наших людей і більшість громадян ваших держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Зараз, коли ми захищаємо наші з вами цінності не просто на площах і вулицях, а на полі бою в повномасштабній війні, абсолютно очевидно, наскільки несправедливим і протиприродним було відчуження України від Європи. Жодного відсотка від того відчуження ми не залишимо.

Я закликаю вас робити все від вас залежне, щоб наша спільнота народів – народів цінностей – більше ніколи не стала розділеною чи послабленою!

Всі ви бачите, що нам загрожує. Нам усім! Усім, хто не уявляє свого життя без свободи. Всі ви бачите, який вагомий внесок у захист нашої з вами спільноти робить Україна. Всі ви бачите, наскільки важливо те, що ми з вами реально об’єднались у захисті після 24 лютого.

Отже, завдяки цьому ви бачите й те, що Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі!

Українці не просто вірять – українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні й повернути кордони об’єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордону. Українці не просто вірять – українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на схід від нас не зможе загрожувати Європі.

Але, щоб реалізувати всі ці кроки, реалізувати все це, ми маємо використати всю силу нашої з вами спільноти, увесь потенціал нашої співпраці для того, щоб крок за кроком зупинити цю терористичну російську війну й повернути мир.

Саме тому я запропонував українську формулу миру. Всі пункти нашої формули миру – безсумнівні.

Кожен народ у нашій із вами спільноті зацікавлений у тому, щоб не відбулося жодних небезпечних інцидентів на атомних об’єктах. Усі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей. Кожній із наших держав потрібен гарантований захист від будь-яких російських ракет і від будь-яких диверсій проти об’єктів інфраструктури. Всі ми зацікавлені у стабільності ринків – енергетичного, продовольчого та інших. Усі ми прагнемо того, щоб міжнародне право зберігало свою силу й реально діяло. Кожен із нас вважає справедливим, щоб винні у воєнних злочинах, депортаціях та будь-яких проявах геноцидної політики відповідали перед судом. Усі ми хочемо, щоб ніде у Європі не було спалених міст і руїн замість нормального життя.

Все це забезпечує українська формула миру, яку, не помилившись, можна називати і європейською формулою миру, і світовою формулою миру, бо вона побудована на повазі й захисті загальнолюдських цінностей, на міжнародному праві. Від ядерної безпеки до відновлення нашої територіальної цілісності, від трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України до протидії екоциду – у нашій формулі все передбачено.

Дорогі друзі!

Я пропоную вам і вашим країнам обрати той пункт формули миру, у якому ви можете проявити своє лідерство. Спільні дії – це те, що є справжньою миротворчістю.

А поки ми концентруємо наші сили, щоб реалізувати цю формулу, маємо зберігати сто відсотків принциповості в протидії російській агресії. Росія зробила ставку на геноцидну політику й саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. «Вбити» електрику, водо- й теплопостачання взимку – а це є метою Росії – це поставити життя мільйонів людей під безпосередню загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення – абсолютний злочин.

Тому буде правильним, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою – спонсором тероризму, як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій із вами спільноті та найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору. Потрібен новий, дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси.

Буде правильно, якщо ми унеможливимо ключовий терористичний задум Росії і забезпечимо Україні повний захист неба. Коли російські ракети, іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягати призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що треба нам із вами, а саме: йти за нашою формулою миру.

Ми можемо це забезпечити! Але для цього Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю та якістю систем ППО й ПРО. Достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист повинна бачити, що в неї немає шансів.

З 2013 року й до сьогодні українці за підтримки наших друзів демонструють, що для нас із вами немає нічого неможливого, коли ми справді об'єднані й захищаємо наші безумовні цінності. Тож бережемо єдність і боремося за свободу!

Я дякую всім вам за підтримку!

Хай живе свобода!

Слава Україні!