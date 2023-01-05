Маємо зірвати російський сценарій, терористи повинні програти – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно говорив з Прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем’єр-міністр Нідерландів, Пaремʼєр-міністр Британії, Премʼєр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо.

Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону.

Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку.

Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють.

Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя.

Дякую Канаді за незмінну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу.

Дякую Норвегії за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються. Це стосується і збройної підтримки – роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо. Це стосується і підтримки нашої енергосистеми. Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Дякую Британії за цілком конкретні домовленості, яких досягнуто, передусім в оборонній сфері. Сьогодні в розмові з Премʼєр-міністром Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року, перспективи цього року. Те, що саме зараз можна досягти вирішальної переваги, не давши Росії відігратись на тому чи іншому фронтовому напрямку.

Дякую Нідерландам за однакове з нами розуміння справедливості того, чим і як має завершитися ця війна. Я сьогодні поінформував пана Премʼєр-міністра Рютте про найближчі розрахунки ворога, про те, що готується Росією на зимові місяці й початок весни. Впевнений, Україна буде почутою у Європі.

І щодня я буду продовжувати таку дипломатичну активність – як формальну, так і неформальну, як публічну, так і непублічну.

Провів сьогодні зранку чергове засідання Ставки. Тривале. Були доповіді Головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки – про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями й місяцями. Дуже детально визначаємо потреби України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовольнити, зокрема з партнерами.

І ще одне.

Вчора російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракетою.

Ця льодова арена – «Альтаїр» – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю. Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ, Донецьк, Торецьк та інші міста й села Донбасу – всі знали, що це за арена, і багато хто там бував. Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Російська ракета проти «Альтаїра» в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України.

Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги!

Я дякую всім, хто допомагає захищати життя!

Слава Україні!