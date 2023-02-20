Маємо зробити так, щоб саме цей рік став роком перемоги – Президент України за результатами перемовин із Президентом США в Києві

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його переговори з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Києві були важливими та змістовними, а їх результати будуть відчутні на полі бою – у посиленні українських воїнів та в деокупації територій.

«Щойно ми провели переговори з паном Президентом Сполучених Штатів у форматі тет-а-тет і в розширеному форматі, і це була розмова, яка справді наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо й маємо зробити так, щоб саме цей, 2023-й рік став роком перемоги», – заявив Президент України на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Джозефом Байденом у Києві.

Володимир Зеленський наголосив, що ця неспровокована й злочинна війна Росії проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням української землі від російської окупації та твердими гарантіями довготривалої безпеки як для нашої держави, так і для Європи та світу.

«Саме зараз і саме в Україні вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах – the rules-based world order. Ми разом із паном Президентом Байденом, із нашими союзниками та партнерами маємо й надалі робити все можливе, щоб демократичний світ переміг у цій історичній битві», – переконаний Глава Української держави.

Володимир Зеленський відзначив незмінну увагу Джозефа Байдена до українського народу та держави.

Він зауважив, що це перший за майже 15 років візит Президента США в Україну, який також є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин.

«Тому що цей період – найскладніший, коли наша держава бʼється за свою свободу та свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу. І це свідчить, яких великих результатів ми вже досягли і яких історичних результатів можемо досягти. Але лише разом – з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами Америки, з усією Європою», – наголосив Президент України.

За його словами, переговори в Києві були важливими та змістовними, а їх результати будуть відчутні на полі бою – у посиленні українських воїнів та в деокупації територій.

«Рішення Сполучених Штатів щодо Abrams для України заклало основу для танкової коаліції. Історично важливим є наш прогрес у питаннях щодо протиповітряної оборони, і Patriot для захисту наших міст – це фундаментальне посилення. Ми обговорили сьогодні також питання далекобійної зброї та зброї, яка може постачатися в Україну, і до цього її не було. Це дуже важливо. Пане Президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів», – заявив Володимир Зеленський.

«Ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії й потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги», – додав він.

Під час зустрічі лідери також підтвердили спільне бачення подальшого розвитку подій і перспектив у війні, яку розв’язала Росія.

«Ми скоординували подальший тиск на державу-терориста. Працюємо разом над посиленням санкцій проти Росії як на двосторонньому рівні, так і в межах «Групи семи». Фактично маємо спільний погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру. Її безпекові елементи, завдання відновити повну силу Статуту ООН, захистити міжнародний порядок, заснований на правилах, – це спільне завдання всіх країн, які зацікавлені в міжнародній безпеці», – зазначив Президент України.

Співрозмовники також обговорили питання відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від російської агресії, і для Української держави загалом.

«Агресор має понести відповідальність за агресію та відшкодувати завдані нею збитки. Я дякую Президенту за підтримку нашої роботи щодо відновлення справедливості, зокрема роботи всіх наших інституцій у цьому напрямі. На нашу думку, немає альтернативи створенню спеціального трибуналу. Це позиція України, ми її підтримуватимемо. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати Америки були залучені до реалізації нашої формули миру. Це означатиме посилення глобальної стабільності та передбачуваності міжнародних відносин. Маємо напрацювання на цьому шляху», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, він повідомив, що вже цього тижня у Нью-Йорку разом зі США та майже 60 іншими державами Україна виносить на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект резолюції на підтримку миру.

«Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізованого права», – наголосив Глава Української держави.

Зі свого боку Президент США Джозеф Байден нагадав, що рік тому, після початку повномасштабної агресії Росії, Володимир Зеленський попросив його згуртувати лідерів зі всього світу на підтримку України.

«Тієї темної ночі рік тому світ готувався до можливого падіння Києва. Але минув рік, а Київ стоїть. І Україна стоїть, і демократія стоїть. І Америка стоїть із вами, і весь світ допомагає вам», – сказав Джозеф Байден.

Він відзначив, що всі українці, навіть діти, намагаються робити свій внесок у боротьбу за свою свободу.

«Це найбільша сухопутна війна у Європі за три чверті століття, і ви перемагаєте. Попри інші думки чи прогнози ви перемагаєте, ви й далі це робите», – наголосив Президент США.

Джозеф Байден заявив, що така агресія становить загрозу для всіх. Саме тому була сформована міжнародна коаліція, і понад 50 держав надають Україні гуманітарну, економічну та військову підтримку.

Крім того, Президент Сполучених Штатів повідомив про оголошення найближчим часом нових санкцій, спрямованих на недопущення обходу чинних санкційних механізмів.

Джозеф Байден зауважив, що нині Президент та всі громадяни України щодня нагадують світові, що означає мужність і хоробрість.

«Це справді вражає, нагадує нам, що свобода не має ціни. Вона безцінна, і за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно. І саме стільки ми залишатимемося з вами», – запевнив Президент США.