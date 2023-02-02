Маємо зробити все, щоб наступного року ми змогли помолитися з подякою за здобутий порятунок від зла – звернення Володимира Зеленського до учасників Національного молитовного сніданку у США

Шановний Президенте Байден!

Віце-президенте Гарріс!

Шановні члени Конгресу!

Ваша Величносте Король Абдалла!

Кожен, хто має віру!

Я радий, що вже 70 років зберігається ця традиція молитовних сніданків, яка була започаткована ще за часів Президента Ейзенхауера.

Це символ того, що попри будь-які, навіть найгірші, обставини найкраще в людях все одно переважає, а молитва – триває.

Якщо ви пригадаєте псалми Давидові, то звернете увагу на те, яким частим у них є прохання до Господа почути молитву.

Ми ніколи не знаємо, чи наблизилася наша молитва до досконалості та чи почув її Господь.

І тому у важкий час, коли втрачаємо близьких, коли люди втрачають дітей – а це найстрашніше, коли життя під загрозою, коли проти твого народу ведеться злочинна війна, віра може захитатися.

Буває так, що люди думають, що Бог не чує й не почує молитву. І нам як лідерам націй важливо протистояти зневірі.

«Господи, щит Ти для мене і слава моя, і мою голову Ти підіймаєш!.. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюся десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились!»

Ці слова – на початку Книги Псалмів, і їхня впевненість урівноважує ті сумніви, які зустрічаються в Книзі далі. Бо це впевненість у Господі, який чує і який бачить, що у людини в серці.

Мільйони українців просять вигнання загарбників із нашої Батьківщини, а отже – відновлення миру.

Ми віримо в Бога. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів. Завдяки допомозі друзів свободи у світі. Завдяки Президенту Байдену та всім вам – лідерам і людям, які допомагають.

І в нас є цей шанс! Шанс вигнати зло, яке прийшло на нашу землю під російським прапором.

«У нас є шанс – шанс заримувати надію та історію». Такі слова прозвучали на молитовному сніданку торік.

Цього року ми бачимо в конкретних діях – у наших із вами спільних діях, – як цей шанс реалізується.

Вже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об’єднані, якими давно не були. І ми сміливі – наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою.

Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи наші молитви були почуті? Нікому з нас не дано знати.

І це один із найкращих стимулів Господа для людей. Один із найкращих стимулів – та велична тиша, у якій людське серце звертається до Бога з молитвою. Коли він дає можливість людині стати кращою. Коли він дає можливість діям людей римувати їхні ж надії з їхньою ж історією.

Чи допомагає він при цьому? Я впевнений, що так. Але дії людей потрібні. Треба пробудитися, щоб сказати, що Господь підпирає тебе.

І я дякую вам усім, Америко, дякую вам усім, наші друзі у світі, що торік ми разом пробудилися!

Ми разом стоїмо. І ми з вами повинні зробити все, щоб наступного року у перший четвер лютого ми змогли помолитися вже просто з подякою за здобутий порятунок від зла.

Хай береже вас усіх Господь!

Слава Україні!