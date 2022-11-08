Медаль Cвободи – для всіх, хто воює й працює, щоб захистити Україну, усіх, хто підтримує нас – Промова Президента Володимира Зеленського на 34-й церемонії вручення нагороди Національного конституційного центру

Дорогі друзі!

Це велика честь – бути відзначеним медаллю Свободи, яку під час свого візиту до Києва передали мені пани сенатори Кріс Кунс і Роб Портман.

Ця нагорода справді відображає, як і за що бореться український народ. Свобода – це головне слово для нас. Те, що об’єднує всіх українців.

Як і будь-яке демократичне суспільство, українці мають різні погляди на життя, на політику. Часто в попередні роки ми відчували роз’єднаність і сперечалися, чи зможемо ми взагалі колись об’єднатися.

Але, коли Росія поставила собі за мету знищити нашу свободу й стерти з лиця землі Україну, ми миттєво об’єднались і зберігаємо єдність.

Відкладено вбік усі суперечності. Немає місця політичним конфліктам. Бо коли виникає смертельна загроза свободі, все інше – очевидно другорядне.

Мільйони людей воюють і працюють, щоб захистити Україну. Це дуже різні люди. Одразу ж після російського вторгнення всі вони однаково вирішили для себе: ми тут і ми не здамо своєї свободи.

І я вважаю, що ця медаль Свободи – для всіх чоловіків і жінок України, які після 24 лютого показали найбільшій автократії світу, що на неї в Україні чекає неминуча поразка.

Це наші солдати й офіцери. Це масовий рух наших волонтерів – тих, хто забезпечує оборонців усім необхідним. Це фермери, які зупиняли російську бронетехніку на дорогах до своїх громад і допомагали військовим. Це айтівці, які будують захист проти російських кібератак. Це бізнес, який працює попри постійний російський терор і зберігає робочі місця. Це лікарі, які допомагають всюди й завжди. Це шкільні вчителі і викладачі університетів, які можуть вести заняття навіть у бомбосховищах та дистанційно з окопів на передовій, але не здаються і навчають дітей, вчать їх вірити в себе, у свободу і в Україну.

Менш ніж за дев’ять місяців уже понад 30 тисяч українців були відзначені державними нагородами за свій внесок у наш національний захист.

Передусім це наші героїчні воїни. Це рятувальники, які ліквідують наслідки російських обстрілів. Це енергетики, які повертають людям електрику після ударів російських ракет та іранських дронів по електростанціях – Росія хоче залишити мільйони наших людей узимку без енергії. Це працівники транспорту, які забезпечують нашу оборону, економіку й життя суспільства. Це люди різних професій і занять, які однаково протистоять вторгненню.

Але все ж ця медаль, ця відзнака не тільки для нашого народу.

Одразу ж після російського вторгнення Україна почула дуже важливе від світу: почула, що демократії тут. І ми бачимо, на що здатні демократії, коли діють у єдності.

По тій допомозі, яку США і вільний світ надають Україні, і по тих санкціях, які запроваджені проти Росії, кожен потенційний агресор у світі бачить, що війну проти свободи краще взагалі не починати. Цим фактично був зроблений чи не найбільший внесок у захист глобального миру за час нашого життя.

Разом із партнерами ми розробляємо нову архітектуру безпеки – це гарантії безпеки для України та Європи, які не тільки повернуть силу принципам Статуту ООН для нашої країни, а й стануть зразком для народів у інших частинах світу – зразком, щоб уникнути нових жорстоких війн.

Тому я вважаю, що ця медаль Свободи також для всіх друзів свободи у США та інших країнах. Для всіх тих, хто допомагає нам відновити нашу територіальну цілісність, а отже, настання миру.

Ця медаль Свободи для тих, хто підтримує нас зброєю, системами ППО, фінансами й дипломатією. Хто допомагає відбудові після російських ударів. Хто просуває санкції проти Росії та її спільників – таких, як іранський режим.

Коли після початку російського вторгнення я сказав: «Президент тут», коли одночасно мільйони українців вирішили: ми тут, коли світ нас підтримав, сказавши: демократії тут, тоді прозвучало і звучить досі: свобода тут, людська гідність тут, право тут. І одного дня прозвучить: мир тут.

Я закликаю вас зберігати незмінну єдність – таку, як зараз, – до того самого дня, коли ми всі почуємо ці важливі слова, про які мріємо… Коли почуємо, що миру нарешті досягнуто. Демократії не мають зупинятись на шляху до перемоги.

Я дякую вам за увагу!

Дякую за підтримку Президенту Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю! Знайте, що ви підтримуєте не просто державу чи лідера, а мільйони людей, які так само, як і ви, цінують свободу.

Я вирішив спрямувати грошову премію, яка супроводжує медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам, а саме – на відбудову й оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у місті Бородянці Київської області України. Хай усе наближає нашу перемогу!

Слава Україні!