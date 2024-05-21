Медичне партнерство вже рятує життя в Україні й принесе користь усьому світові – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська у Києві взяла участь у Конференції з міжнародного медичного партнерства. На заході також були присутні: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники програми німецько-українського партнерства у сфері охорони здоров’я GIZ, Всесвітньої організації охорони здоров’я, міністри охорони здоров’я Литви та Естонії, а також керівники українських і закордонних лікарень.

Дружина Президента України зазначила, що за дев’ять місяців існування програми підписали вже 34 меморандуми та досягли ще десяти попередніх домовленостей про співпрацю.

«Для мене це дуже важливий проєкт, бо ми започаткували його на полях Саміту перших леді та джентльменів у вересні торік. Я вдячна міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та українському МОЗ за те, що весь час розвивають міжнародне медичне партнерство», – наголосила вона.

Побратимами українських лікарень уже стали медзаклади Німеччини, Франції, Литви, Латвії, Ізраїлю, Швеції, Північної Македонії, Австрії, Данії, Естонії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Румунії, Туреччини, Молдови. З українського боку до партнерства долучилися лікарні з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Крім того, під час Конференції підписали ще дев’ять нових угод.



«Що Україна може дати навзаєм, на додачу до нашої вдячності? Це досвід у лікуванні політравм і бойових травм. Досвід у так званій екстремальній медицині – із масовим надходженням пацієнтів. Лікарі українських клінік зберігають кінцівки пораненим дітям і дорослим у таких випадках, у яких, здається, це неможливо. Хоча ми сподіваємося, вам не знадобиться лікувати рани від вибухів у ваших країнах. Адже Україна робить усе, щоб війна не пішла далі», – зазначила перша леді.

Лише протягом квітня цього року понад 180 медиків узяли участь у наукових заходах за кордоном. Наші лікарі також пройшли навчання, зокрема, у Нідерландах, Німеччині, Польщі, Франції, Латвії, Іспанії.

Довідка. Торік у Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів. На запрошення Олени Зеленської зібралися подружжя перших осіб і лідери думок з усього світу обговорити питання ментального відновлення – для кожної країни й кожної людини.

Однією з головних подій заходу став сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн, під час якого була започаткована програма міжнародного медичного партнерства. Тоді 25 українських лікарень отримали побратимів у різних країнах для обміну досвідом і міжнародними практиками.