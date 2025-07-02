Меморандум між Україною та американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів – Президент

Підписання меморандуму між Міністерством оборони України та американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, які зможуть збивати велику кількість «шахедів». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Перед підписанням меморандуму Глава держави провів зустріч із CEO Swift Beat, LLC Еріком Шмідтом, на якій обговорили збільшення виробництва сучасних дронів для України.

«Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що головний компонент документа – це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні.

«Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття “шахедів” у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок – працювати в цьому напрямі», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво.