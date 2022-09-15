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Менш ніж за три місяці Україна виконала близько половини рекомендацій Європейської комісії – Ігор Жовква

16 вересня 2022 року - 15:36

Менш ніж за три місяці Україна виконала близько половини рекомендацій Європейської комісії – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з міністром з європейських питань Чеської Республіки Мікулашем Беком.

Співрозмовники обговорили результати візиту Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Україну 15 вересня. Було відзначено істотний прогрес нашої країни у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо членства в ЄС і справжню демократичність українського суспільства, яке поділяє та захищає європейські цінності на полі бою.

«Менш ніж за три місяці Україна виконала близько половини рекомендацій Європейської комісії. Ми на оптимістичному шляху до їх повної реалізації до листопада поточного року», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони скоординували спільні політичні й практичні кроки задля просування України на євроінтеграційному треку. Йшлося також про участь України у заходах ЄС високого рівня, які відбудуться під час головування Чехії у Раді Європейського Союзу до кінця 2022 року,  зокрема у неформальній зустрічі глав держав та урядів ЄС 6 та 7 жовтня у Празі (Чеська Республіка).

«Розраховуємо, що лідерство чеського головування у Раді ЄС позначиться на відкритті вікна можливостей для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу в недалекій перспективі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

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