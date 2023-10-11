Ментальне здоров’я дітей, підлітків і батьків – у фокусі комунікаційної кампанії «Ти як?», ініційованої першою леді

Стартував черговий етап комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка впроваджується з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Він присвячений ментальному здоров’ю дітей, підлітків та батьків.

Дітям найскладніше в умовах повномасштабної війни, адже обсяг викликів, переживань і тривоги зростає в рази. Через свій вік діти не можуть зрозуміти всіх тонкощів, тому беруть приклад із батьків – спостерігають за ними, за реакцією на ті чи інші події, копіюють їхню поведінку. Тож батьки мають піклуватися й про себе, пояснювати емоції, добирати влучні слова, які допоможуть зрозуміти, що відбувається. Наприклад, що таке страх та чому ми інколи плачемо. Батькам важливо ділитися з дітьми знаннями та розповідати, чому необхідно ﻿﻿прислухатися до свого внутрішнього стану. Відповіді на всі ці питання зібрано спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) на спеціальній сторінці Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?»

Нова хвиля комунікаційної кампанії стала продовженням заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я, який відзначався 10 жовтня. Лейтмотивом дня стало запитання «Ти як?» і заклик чесно відповісти на нього самому собі.

«Кожен день, безумовно, має бути днем ментального здоров'я. 10 жовтня – нагода вкотре про це нагадати. Ніколи не буде кращого часу, щоб зазирнути всередину себе й запитати: «Ти як?» Щоб поділитися, що тримає, коли триматися немає за що. Історія однієї людини може стати рятівним колом для іншої, показати шлях до зростання через подолання труднощів», – зазначила дружина Президента.

На прохання Олени Зеленської перші леді та джентльмени різних країн розповіли про те, що їм допомагало переживати складні часи. Ідея такої міжнародної акції виникла під час нещодавньої зустрічі першої леді України з її американською колегою Джилл Байден. Перша леді США у відеозверненні зазначила, що це нормально – почуватися «не ок», і що ми всі разом і маємо піклуватися одне про одного.

Щоб висловити підтримку й переконати людей, що вони не самотні у своїх страхах та емоціях, амбасадори Всеукраїнської програми ментального здоров'я разом із першою леді України зачитали вірш «Ти як?» Відеоролик створено за участю телеведучих Тимура Мірошниченка, Єгора Гордєєва, ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної, інфлюенсерів Даші Квіткової, Влада Шевченка, дизайнерки Каті Сільченко, співачки Олександри Заріцької (гурт KAZKA). Слова та музика – співака Дмитра Монатика (Monatik).

Крім того, у Всесвітній день психічного здоров’я в ArtHall D12 у Києві за участю дружини Президента України та за підтримки ЮНІСЕФ відбулося відкриття виставки «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей». Це малюнки та записи українських підлітків про жахіття, які їм довелося пережити через повномасштабне російське вторгнення, та про те, як воно змінило їхнє життя. Наприклад, історія 17-річної Софії, яка втратила батька в Маріуполі й сама три тижні перебувала в окупації. Історія Поліни, яка в 4 роки пережила інсульт. У реабілітації дівчині допомогло плавання, яке стало для неї сенсом життя. Після повномасштабного вторгнення можливості займатися не було, однак дівчина знайшла себе в іншій діяльності, яка дає наснагу жити далі.

За підтримки Міністерства освіти і науки в українських школах навчальний день 10 жовтня розпочався з уроку «Ти як?», присвяченого ментальному здоров'ю. Як розпізнавати та керувати емоціями, як і коли використовувати техніки самодопомоги, школярам розповіли психологині Світлана Ройз, Катерина Тімакіна та психолог Ілія Єлісей Касторних.

За сприяння регіональних координаторів Всеукраїнської програми ментального здоров'я низка заходів відбулася в українських містах і громадах. До участі в них долучилися десятки тисяч українців в усіх областях країни. Крім широкого обговорення теми ментального здоров’я під час панельних дискусій, у регіонах відбулися інтерактивні заходи, де кожен мав змогу «виміряти» власний психоемоційний стан та навчитися технік самодопомоги. Так, у Вінниці відбувся флешмоб «Плекаємо стійкість», учасники якого виконували вправи з психологами на центральній площі. У Білій Церкві, в парку «Олександрія», зібралися понад 1,2 тис. студентів та викладачів для участі в тематичному заході. Близькість до фронту не стала на заваді для проведення акцій до Всесвітнього дня психічного здоров’я в Запоріжжі та Херсоні, які відбулися з дотриманням норм безпеки. А в Одесі провели майстер-класи – як приклад неформальних послуг з ментального здоров’я.

Підтримали комунікаційну хвилю «Ти як?» у Всесвітній день психічного здоров'я також компанії, які входять до спільноти «Бізнес без бар'єрів». Зокрема, ПриватБанк влаштував «вуличний замір» настроїв киян і гостей міста, пропонуючи перехожим на майдані Незалежності відповісти на запитання про їхнє ментальне самопочуття. Група 1+1 media запустила програму психологічної підтримки для своїх працівників, а «Укрзалізниця» розпочала тренінги, спрямовані на збереження внутрішнього ресурсу.

Спеціальний сезон подкасту «Простими словами» від The Village Україна, присвячений ментальному здоров'ю під час війни, з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я записав бонусний епізод із доктором медичних наук і психотерапевтом Олегом Чабаном. Академік розповів про психосоматику як науку, про те, як наше тіло страждає від непроговорених емоцій і чому маленькі радощі життєво важливі.

Також було презентовано цикл картинок «Ментальне здоров'я – це…», які створила українська ілюстраторка Ольга Дегтярьова. Завантажити їх можна на спеціальній сторінці Всеукраїнської програми ментального здоров'я: https://www.howareu.com

Заходи до Всесвітнього дня психічного здоров'я відбулися в межах комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я, що впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» реалізується завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в межах проєкту «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», який втілює організація Пакт. Зміст матеріалів кампанії є виключно відповідальністю ГО «Безбар’єрність» і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Тематична хвиля кампанії «Ти як?», присвячена дітям та їхнім батькам, реалізується разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Координаційним центром з психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів.