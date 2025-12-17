Ментальне здоров’я – у кожній сфері життя: перша леді підбила підсумки впровадження «Ти як?» у цьому році

Перша леді України Олена Зеленська підсумувала цьогорічні результати впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

«Шлях до послуги з ментального здоровʼя рідко починається з кабінету психолога чи психіатра. Люди приходять зі своїми переживаннями туди, де їм звично й безпечно: до сімейного лікаря, соціального працівника, у ветеранський простір чи молодіжний центр. І часто озвучують як запит лише те, що на поверхні й що переважно є менш болючим, ніж справжня потреба. Тому філософія "Ти як?" – бути присутнім там, де люди живуть у громаді, де відкриваються, і звідти будувати містки», – зазначила дружина Президента.

Система підтримки ментального здоров’я, яку розбудовує «Ти як?», інтегрована в структуру первинної медичної допомоги в більш ніж 2,2 тис. закладів, де її надають понад 16 тис. лікарів. Серед найпоширеніших причин звернення пацієнтів: відчуття тривоги, нервування або напруженість, порушення сну, пригнічений настрій.

Понад 138 тис. медичних працівників уже пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP, щоб надавати підтримку в питаннях ментального здоров’я. На базі кластерних і надкластерних лікарень розгортається мережа центрів ментального здоров’я, яких уже 150 у різних областях.

В Україні працюють 326 центрів життєстійкості – це безбар’єрні простори, де кожен може отримати психосоціальні послуги, взяти участь у групових терапевтичних заняттях та зустрічах. До проєкту залучені понад 300 громад у 24 областях та Києві, із них 17 – релоковані громади з тимчасово окупованих територій. Всього в центрах життєстійкості провели понад 1,5 млн заходів для 2,5 млн людей.

У межах програми «Ти як?» Міністерство освіти і науки запровадило в 44 пілотних школах американський курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя». Курс викладають 170 учителів і представників інститутів післядипломної педагогічної освіти.

МОН також зобов’язало всі заклади вищої освіти запровадити складову ментального здоров’я. Спільнота університетів «Ти як?», що об'єднує 31 заклад вищої освіти, інтегрувала ментальне здоров’я у свої стратегічні цілі. Університети втілюють новації у сфері ментального здоров’я, зокрема VR-технології, біофідбек-терапію.

Дев’яносто два відсотки особового складу Міністерства внутрішніх справ України пройшли навчання з першої психологічної допомоги. Завдяки цьому підтримку одержали 21,2 тис. постраждалих українців, зокрема 2,5 тис. працівників ДСНС і Нацполіції. У межах функціональної підсистеми «Соціально-правовий захист постраждалих та членів їхніх сімей» психологічну допомогу отримали 1 тис. постраждалих і 235 їхніх рідних. Майже 80 тис. людей беруть участь в освітньому проєкті «Пункт психологічних практик».

«Цього року ключовий підхід "Ти як?" – ментальне здоров’я в усіх сферах, усіх політиках – було закріплено на законодавчому рівні. Та чи не найбільше тішить те, що цей підхід уже живе в громадах. Ментальне здоров’я вийшло за межі сектору охорони здоров'я, є органічною частиною мережі підтримки в різних сферах – економіці, освіті, спорті, культурі, інформаційній політиці, секторі безпеки та оборони», – наголосила дружина Президента.

Підтримку з ментального здоров’я онлайн, офлайн або у своїй громаді можна знайти на платформі «Ти як?» у розділі «Допомога». Там зібрані контакти близько 13 тис. фахівців та організацій із різних сфер. У 220 громадах також створені зручні путівники допомоги з інформацією про послуги, контакти та цільову аудиторію.

У регіонах проходять Дні спільнодії – спеціальні події, присвячені ментальному здоров’ю та взаємній підтримці. Вони відбуваються щомісяця в різних областях і більш ніж у 200 громадах мережі «Ти як?». Участь у 15 таких заходах уже взяли понад 120 тис. осіб: родини військових, ветерани, студенти та люди старшого віку. Це простори, де не лише здобувають знання, а й підтримують одне одного.

«Кожен провідник "Ти як?" крок за кроком, дотик за дотиком створює мережу підтримки – словом, дією, співучастю. Кожен у своїй сфері, на своєму місці практикує людяність. Це та чеснота, яка робить нас особливими», – зауважила Олена Зеленська.

Протягом року комунікаційна кампанія «Ти як?» допомагала українцям щодня піклуватися про ментальне здоров’я: навчала самодопомоги та розповідала про доступну підтримку. У межах кампанії з’явилися платформи «СенсоТека. Ти як?» із посланнями емоційної підтримки та «Дотики підтримки» – галерея теплих історій і дій.

«Ти як?» також продовжує створювати корисний контент: путівники, посібники, освітні серіали й тренінги, зібрані в розділі «Продукти». Цьогоріч на платформі запрацювали сертифікатні курси з провідними експертами: про профілактику вигорання, підтримку дітей, взаємодію з ветеранами тощо.

«Завжди є дилема, як коротко розповісти про «Ти як?». Це про систему послуг у різних секторах і нову філософію послуги. Це про координацію різних рівнів – від національного до рівня громад. Це про нову культуру, де "я у себе на часі" й де підтримка є нашою суперсилою. Це про осмислення сотень тисяч досвідів війни. Це про вчитися жити з цими досвідами, щоб вони не розтрощили, а допомогли наростити нову шкіру. Це про "спільно" й "разом", бо поодинці – ніяк. Це про людину в людині. Допомогу, коли підтримки замало», – підсумувала перша леді.