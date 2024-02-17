Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до членства в НАТО – Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Головна мета України – стати членом НАТО, і наша держава робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі та зміцнювати відносини із союзниками, особливо в питаннях безпеки та озброєння. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Чого ми очікуємо від Альянсу? Важливий був Вільнюський саміт. Ми почали працювати. У нас з’явилася Рада – це реальний практичний майданчик обговорення й допомоги», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання учасників панелі-спілкування.

Також, за словами Володимира Зеленського, на полях Вільнюського саміту НАТО відбулось обговорення та ухвалення Спільної декларації щодо підтримки України «Групи семи», до якої долучилися приблизно 30 країн. І з трьома державами вже підписано двосторонні угоди щодо гарантій безпеки для України. Тож, як зауважив Президент, саміт НАТО у Вільнюсі дав позитивний результат для нашої держави.

«Конкретна зброя, конкретні гроші, конкретні терміни. Я вважаю, це важливо», – додав він.

Що стосується запрошення до членства в Альянсі, то, як наголосив Глава держави, це основна мета України.

«Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що запрошення України до членства в НАТО – це союзницьке рішення і поки що не всі лідери його підтримують. Тож у цьому напрямі ще вестиметься робота.

«У будь-якому разі очікуємо зміцнення наших відносин, зміцнення щодо зброї. Напевне для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО», – заявив Президент України.