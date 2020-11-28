Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу – Президент під час святкування Дня Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України, вручив державні нагороди та присвоїв почесні найменування військовим частинам.

На площі перед центральним входом до Маріїнського палацу вишикувалися воїни роти Почесної варти, прапороносні групи Збройних сил України, військовослужбовці підрозділів ЗСУ.

Прозвучав Державний гімн України у виконанні військового оркестру та був піднятий Державний прапор України.

Після виконання гімну відбулося відеовключення з церемонії підняття прапора Збройних сил України в Генеральному штабі, прапорів у центрах командування видів ЗСУ у Києві, Вінниці, Одесі та окремих родів Збройних сил у Житомирі та Бердичеві.

Президент України привітався з особовим складом військових розрахунків. Він зазначив, що українські воїни несуть свою службу незалежно від вихідних і свят, у будь-яку пору року та за будь-якої погоди.

«Ви захищаєте Україну завжди. А отже, й Україна, і весь наш народ завжди будуть пам’ятати про ваш подвиг, відчувати ваш захист та вклонятися вашій силі. Щодня. А особливо сьогодні – у ваше свято, у День Збройних сил України! І, звичайно, ми будемо пам’ятати про всіх синів і доньок України, які заради нашого майбутнього та захисту країни від російського агресора віддали своє життя», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими, під час якої барабанщик оркестру роти Почесної варти відбив 21 удар.

Президент наголосив, що міцне та боєздатне військо – це запорука свободи та незалежності України. А отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями є доказом того, що реформа української армії рухається у правильному напрямку.

Також Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що фінансування оборони не скоротиться ні на гривню, а Збройні сили України отримують новітню та модернізовану зброю й техніку.

«Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже – і на безпеці власної країни», – заявив Президент.

Зокрема, за словами Глави держави, менш ніж за рік було збудовано польове містечко Центру підготовки підрозділів «Широколанівський», який майже готовий до експлуатації.

Командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Ігор Палагнюк під час відеовключення з Міжвідомчого центру підготовки підрозділів ЗСУ «Широколанівський» (Миколаївська область) доповів Президентові: «Це сучасне військове містечко, яке спроектоване та будується за стандартами НАТО і яке найближчим часом буде введено в експлуатацію. Тут створені всі належні умови для розміщення, проживання та підготовки особового складу всієї механізованої бригади».

Ігор Палагнюк, зазначив, що згодом Широколанівський центр стане гідним місцем для проведення міжнародних військових навчань.

Не менш важливими, на переконання Президента, є й сучасні модульні містечка для підрозділів, що несуть бойове чергування на межі з тимчасово окупованим Кримом, такі як польова база «Новоолексіївка».

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв під час відеовключення з польової бази модульного типу «Новоолексіївка» (Херсонська область) привітав захисників з Днем Збройних сил України та доповів про передачу польового містечка на Херсонщині для потреб ЗСУ.

«Перші підрозділи ЗСУ вчора вже заїхали до нового сучасного модульного містечка. А для мене особисто це велика честь і приємність – в останній день роботи на посаді голови ОДА виконати доручення Президента, яке він дав цього року, і вже у вересні цього року було розпочато будівництво цього містечка, яке сьогодні здається в експлуатацію», – сказав він.

Володимир Зеленський також зауважив, що незмінним пріоритетом є соціальний захист військових та їхніх родин, зокрема забезпечення житлом. За словами Глави держави, до Дня Збройних сил України військовослужбовці отримають близько 300 квартир. А загалом за рік для понад 600 військових питання власного житла вирішене повністю.

«Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу. Військо, яке захистить Україну на суші, воді, у повітрі та кіберпросторі. Заради нашого майбутнього. Заради миру в Україні», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також нагадав, що сьогодні 133-й день триває режим припинення вогню на Донбасі, це найдовше перемир'я від початку війни. За час тиші кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, а бойові втрати серед військових скоротилися в 10 разів. Він зауважив, що це стало можливим завдяки українським військовим.

«Саме завдяки вашій витримці, стійкості та мудрості тиша на сході не просто оголошена, не лише прописана у дипломатичних документах, а дійсно тримається вже понад чотири місяці. Дякую, що не піддаєтесь на провокації. Що розумієте, чому це так важливо. Що весь світ бачить, як багато роблять Україна та її військо для закінчення війни», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступного разу тишу на Донбасі порушать лише салюти, якими Україна відзначатиме повернення миру на всю територію Донеччини та Луганщини.

«Я вітаю кожного з вас зі святом! Бажаю міцного здоров’я вам, вашим родинам, – побажав Глава держави українським воїнам. – Нехай Бог захищає кожного з вас. Завжди повертайтесь живими!»

Президент також присвоїв військові звання та почесні найменування військовим частинам Збройних сил України, вручивши стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам частин.

Крім того, Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди. Зокрема, з рук Глави держави орден «Золота Зірка» отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, якому третього грудня Президент присвоїв звання Героя України посмертно.