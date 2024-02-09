Ми цінуємо американське лідерство та його внесок у захист української незалежності й демократії – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за цей день.

Сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема «Хрестами бойових заслуг» і орденами «Золота Зірка», наших воїнів. Солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Героїв цієї війни. Тих, хто вже зараз – в історії нашої держави. І серед них – підполковник Збройних Сил України В’ячеслав Агеєв. Саме його підрозділ у травні 23-го року вперше знищив російську балістичну ціль – ракету, якою в Москві завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли.

Званням Герой України відзначив генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Вдячний кожному. І загалом від початку повномасштабної війни вже понад 70 тисяч воїнів із різних елементів Сил оборони та безпеки України відзначені державними нагородами. Це хоробрість, яка дає силу Україні.

Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів.

І дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами – Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Знаю, що все максимально детально: постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя.

Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради там я дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання. Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням.

Окрім цього, скоординували з Прем’єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення.

На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста. Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки.

Сьогодні ж зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів зі Сполучених Штатів на чолі з головою комітету Палати представників з питань розвідки. Поінформував про те, якою є ситуація на полі бою зараз, про критичні загрози й необхідність продовження підтримки нашої оборони. Обговорили передусім три питання: необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який зараз усе ще на обговоренні. Критичне питання… Також ППО – конкретно «петріотів». І третє ключове питання – підкреслив важливість далекобійності нашої зброї, зокрема «атакамсів» на 300 кілометрів, щодо яких поки немає, на жаль, рішення.

Ми цінуємо американське лідерство та його внесок у захист української незалежності й демократії від перших днів повномасштабної війни. Америка допомогла Україні вистояти у вирішальний момент. І зараз, у цьому році, час війни не став простішим. Виклики надзвичайні, і у Європі все більше лунає голосів щодо того, як у Кремлі готуються розширити агресію. Продовження американської підтримки потрібне. І я дякую всім нашим американським партнерам, які це усвідомлюють. Не можна допускати розповзання війни та російського зла. Путін тверезіє тільки тоді, коли бачить перед собою силу. Сила потрібна. Дякую всім, хто нашу силу збільшує.

І ще одне.

Сьогодні провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Це один із пунктів Української формули миру – пункт щодо протидії екоциду. Росія своєю цією війною спричинила катастрофічну екологічну шкоду Україні та нашому Чорноморському регіону. Це стосується усього – від підриву Каховської гідроелектростанції до масштабного забруднення нашої землі мінами. Ми повинні вирішувати вже зараз і цю проблематику – разом з усіма у світі, хто готовий допомагати. Жодного аспекту цієї війни не маємо залишити нашим дітям, жодних заморожених чи відкладених проблем – усе треба розв’язувати. І я дякую всім, хто має достатню енергію та рішучість саме для того, щоб були рішення.

Слава всім, хто б’ється й працює, щоб Україна перемогла! Слава всім, хто допомагає!

Слава Україні!