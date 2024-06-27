Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру; нам потрібні реальні кроки – звернення Президента України до Організації американських держав

Шановний Генеральний секретарю!

Шановні друзі!

Дякую за вашу повагу до міжнародного права й Статуту ООН. Ідеться про те, що має об'єднувати всіх і кожного у світі – кожну державу й кожного лідера, які прагнуть миру для своїх народів.

Зараз для всіх нас настав особливий час. Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила – лише насильство одних над іншими.

Тим, хто перебуває далеко від полум'я війни та не чує повітряних тривог чи артилерійських ударів, може здатися, що загроза перебільшена. Але війна – це, на жаль, вірус, що здатний поширюватися швидше за будь-який інший. Хаос, спричинений війною в одній частині світу, може викликати такі хвилі нестабільності, що вони ще не раз і не два прокотяться по всій планеті, і ціна цього може виявитися страшною. І фактично це вже відчувалося, зокрема в результаті російських ударів по нашій країні. Коли російська блокада українських морських портів спричинила безлад і зростання цін на їжу в багатьох регіонах світу. Або коли російський ядерний шантаж укотре нагадав багатьом країнам, наскільки крихкою є глобальна безпека. Немає жодного регіону у світі, для якого були б неважливими правила, що їх порушує російська агресія.

Ми однаково цінуємо принцип територіальної цілісності держав і суверенітету націй. Ми поважаємо кожну націю та прагнемо забезпечити всі можливості для нормального життя наших дітей. Чи то Латинська Америка чи Африка, Європа чи Азія – усі ми у світі хочемо безпеки від воєн і депортацій, від руйнування наших міст і викрадення наших дітей. Ми маємо гарантувати цю безпеку. І тільки в єдності ми можемо це зробити. І ось чому ми нещодавно досягли такого успіху – 101 учасник першого Саміту миру. І ми нарощуємо підтримку наших зусиль з боку світової спільноти – я дякую всім, хто приєднався до Спільного комюніке Саміту миру. Ми неодмінно втілимо в життя всі його пункти.

Дорогі друзі!

Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях – шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну.

Дякую вам за вашу реакцію попри величезну відстань, яка нас розділяє. Утім, ця відстань суто географічна, вона не стосується цінностей. Ми всі однаково шануємо мир!

Слава Україні!