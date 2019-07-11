Ми готові до одночасного звільнення Вишинського та Сенцова й хочемо повернення всіх утримуваних українців – Президент

Україна готова розглянути питання щодо передачі Росії арештованого головного редактора «РІА-Новини – Україна» Кирила Вишинського у разі, якщо РФ звільнить незаконно ув'язненого Олега Сенцова. Однак остаточною метою України є повернення додому всіх українців, яких утримують в РФ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде українська сторона реагувати на заяву Росії щодо видачі Кирила Вишинського як жест доброї волі.

«Якщо ми кажемо про добру волю і справді бажаємо, щоб це відбулося найближчим часом, – ми готові обміняти Кирила Вишинського. Сенцов – це як приклад. Але це не розмінна монета», – сказав Глава держави під час відвідання Міністерства оборони у п'ятницю, 19 липня, додавши, що звільнення Олега Сенцова й Кирила Вишинського має відбутися одночасно.

Володимир Зеленський також нагадав, що Росія має виконати свої зобов'язання та звільнити незаконно утримуваних моряків.

«Ми ж не кажемо про обмін щодо наших моряків. Моряків нам повинні повернути», – наголосив Президент.

Також Глава держави нагадав РФ про необхідність звільнення всіх українців, яких вона утримує. «Ми хотіли б отримати всіх наших політв'язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки – ми готові», – резюмував Володимир Зеленський.