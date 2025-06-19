Ми – країна небайдужих і стали хабом для небайдужих з усього світу – перша леді під час конкурсу «Благодійна Україна»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження найкращих ініціатив національного конкурсу «Благодійна Україна».

«Тоді як захисники тримають оборону, тисячі й навіть мільйони волонтерів тримають забезпечення і оборони, і країни. Самоорганізація та спільнодія для допомоги іншим стали справжньою суперсилою нашого часу та всієї України», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська подякувала українським та іноземним волонтерам і меценатам та зазначила, що зараз волонтерський рух в Україні – один із найсильніших у світі.

«Ми – країна небайдужих і стали хабом для небайдужих з усього світу», – зауважила перша леді.

Вона також представила результати роботи Фундації Олени Зеленської, створеної в перший рік повномасштабного вторгнення. Завдяки підтримці партнерів вдалося облаштувати 17 укриттів у школах і садках, створити Школи Супергероїв у шести лікарнях, забезпечити гаджетами для онлайн-навчання 65 тис. учнів у прифронтових регіонах. Крім того, завдяки проєктам Фундації 15 великих прийомних родин, які втратили свій дім через російську агресію, отримали нові будинки, було відновлено стадіон у Гостомелі та почалася відбудова дитячого центру в Бородянці.

«Кожен із цих проєктів – не про будівлі чи ремонти. Це саме про дітей. Про їхню безпеку, підтримку, доступ до навчання, про право мріяти та бути почутими під час оборони країни», – зазначила перша леді.

«Благодійна Україна» – національний конкурс, який 18-й рік поспіль відзначає найкращі ініціативи у доброчинності. Цьогоріч він зібрав рекордну кількість заявок – понад 1700 у 27 номінаціях у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, екології та захисту України.