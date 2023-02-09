Ми маємо гарантувати безпеку Європи – звернення Президента України до учасників спеціального засідання Європейської ради

Пане Президенте, Шарлю!

Дорогі колеги!

Пані та панове президенти й голови урядів Європи!

Я радий вітати вас усіх особисто й подякувати вам усім особисто за вашу підтримку України, наших людей і наших прагнень. Прагнень жити вільно і в об’єднаній Європі.

Я повторю ще раз ці слова: вільно і в об’єднаній Європі. Десь це може звучати вже рутинно, звично. А десь це означає зовсім інше.

Я хочу розказати вам зараз лише про один епізод. Мені здається, він важливий. З багатьох епізодів теперішнього життя на нашому континенті. Кожен із яких – цих епізодів – задуманий для того, щоб позбавити нас обох цих фундаментальних характеристик. Вільно і в об’єднаній Європі.

Нещодавно я говорив із Президенткою Молдови пані Санду. Я поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирався зламати Молдову. Зламати демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею.

Я не вагався жодної хвилини, отримавши цей документ і почувши про його походження. Я негайно попередив про всі ці загрози. Попередив Молдову, щоб захистити. І кожен із вас так би й зробив, кожна з вас.

Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити, і ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового. Ви бачили інші спроби такої російської диверсійної та дестабілізаційної активності.

Ми з вами, друзі, оберігаємо Європу від режиму, який довів, що в нього лише одне прагнення – прагнення знищити свободу Європи й бути авторитарним господарем на континенті.

Так, для цього режиму наш із вами спільний європейський дім – це лише простір, лише територія з ресурсами й надбаннями, яку нібито можна загарбати або іншим чином поставити під контроль. Щоб вони панували, де хочуть, і грабували або експлуатували, що хочуть.

Агресія, свідоме знущання з народів чи штучно спровоковані кризи... Удари російської авіації чи удари російської дезінформації... Російські політики чи диверсанти... Російські брудні гроші та корупційні впливи... Намагання зламати політичну чи економічну ситуацію... Атаки ракетами, кібератаки... Чи не забагато цього?

Росія має різний інструментарій. І це інструментарій не лише проти України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи тих, хто сусідить із Росією.

Ми бачили це, зокрема, на Балканах. На жаль, ми знову можемо це побачити у будь-який момент у будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там у Москві захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або загарбницький план.

План нової агресії – гібридної чи прямої. Чи завжди будемо встигати захищатися? І це моє питання.

Нам усім потрібна швидкість в ухваленні рішень і надійність!

Шановні колеги!

Тут, у Брюсселі, і загалом у Європейському Союзі кожен може відчути вагу двох особистостей. Кожен може зрозуміти, чому всі так поважають Робера Шумана і Жана Монне. Зокрема їхнє лідерство творило для нас теперішню нашу з вами свободу й дало Європі змогу стати такою об’єднаною, як про це дуже довго мріяли.

Зараз нашій із вами свободі та об’єднаності потрібно додати один компонент. Компонент, без якого все інше крихке.

Цей компонент – безпека. І якщо саме зараз вдасться дати Європі таку потрібну безпеку й гарантувати її надійність та довготривалість, то ваші прізвища, колеги, будуть в історії Європи поруч із прізвищами Шуман і Монне.

Європейський Союз уже на шляху до такої безпеки! Вже зроблені фундаментальні кроки. Але треба пройти увесь цей шлях! Я знаю, що це нам до снаги.

Я дякую кожному й кожній із вас за те, що протягом цього страшного року, коли російська агресивність стала найбільшою, ви незмінно стаєте сильнішими. Європа стає міцнішою завдяки вашим діям і рішенням.

І навіть коли були вагання й суперечки, ви все одно знаходили можливість цих спільних рішень. Сильні рішення! Я дякую вам за них.

Я дякую вам за розуміння, що ніде у Європі не має бути жодних «сірих» зон. Жодної частинки нашого континенту, яка чомусь закрита від спільної європейської долі. Яку чомусь залишають у небезпеці.

Курс на подальше європейське об’єднання – це фундаментальний безпековий курс.

Вільну Європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ у Євросоюз. Я дякую вам за те, що ми спільно готуємо позитивну оцінку нашої трансформації на шляху до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України у Європейському Союзі стане ще однією міцною опорою нашої з вами спільної безпеки.

Європейський Союз уперше у своїй історії надає таку масштабну й послідовну військову допомогу, яку ми отримуємо.

Разом із відповідним лідерством на рівні держав-членів ця безпекова взаємодія з Україною створила історичний приклад для будь-якого агресора. Приклад того, чому не варто починати агресію проти європейців.

Саме тому російська агресія повинна неминуче зазнати поразки. І якнайшвидше!

Що швидшим та міцнішим буде повернення свободи й реальної сили європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, то надійнішим і довготривалішим буде мир у повоєнній Європі.

І я вдячний усім вам, хто допомагає. Я вдячний усім вам, хто розуміє, наскільки зараз Україні потрібні такі можливості, потрібні артилерійські гармати й снаряди до них, сучасні танки, далекобійні ракети, сучасна авіація. І я вдячний усім вам, хто надає таку збройну допомогу! Маємо посилювати динаміку нашої співпраці потужніше, ніж агресор може мобілізувати свій потенціал.

Я вдячний кожному народу Європи, який відчуває, що український народ та героїчні українські воїни на передовій за відповідної підтримки здатні знищити терор, який несе Росія, і будь-яку агресивність, будь-які агресивні дії проти людей і проти Європи.

Я вдячний вам за економічну та енергетичну солідарність. За те, що ви допомагаєте нам зберігати фінансову та соціальну стабільність в Україні – навіть у таких складних умовах повномасштабної війни.

Я дякую вам за всі надані нам пакети фінансової та енергетичної допомоги. І це також про безпеку. Про безпеку не лише нашого народу. Про безпеку всієї європейської спільноти.

Нарешті російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

Нарешті всі у Європі побачили, як насправді Росія ставиться до європейців і до енергетичної системи на континенті, до наших ринків, до наших фінансів. Все це для Кремля – просто можливості воювати.

Я дякую за рішучість у поступовому позбавленні Кремля таких агресивних можливостей.

Я дякую вам за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю. Ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють.

Щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни у Європі чи ще десь. Чи на провокування будь-яких криз – енергетичних, міграційних. Ви свідки, що у нас із зерном відбувається. Тобто це продовольчі кризи, радіаційні.

Вдумайтеся в це: Росія створила у Європі загрозу радіаційної катастрофи! А російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю – ні.

Є кроки, які ще мають бути зроблені. Наприклад, застосування санкцій проти всієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини ІТ-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний і дроновий терор залишатиметься загрозою, поки не буде знищене саме джерело загрози.

Я вірю, що у Європи є така рішучість.

І останнє. Те, без чого неможлива така Європа, яку ми з вами захищаємо.

Справедливість. Неможливо жити без справедливості, і ти не бачиш у цьому ніякого майбутнього. Має бути трибунал проти Росії за цю агресію. Має бути компенсаційний механізм за всі збитки, завдані російським терором.

Має бути справедлива відповідальність для російських терористів за все, що вони наробили, – від знищення малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом у 2014 році до кожного іншого прояву цього страшного терору.

Тисячі жертв російського терору і пам’ять тисяч наших воїнів, які поклали своє життя, долаючи цей терор, вимагають справедливості. Коли вона буде – це буде ще одна частина безпекового фундаменту мирної Європи.

Шановні колеги!

Усе, про що я сказав сьогодні, вже є пунктами нашої формули миру або прямо кореспондується з ними. Україна ніколи не прагнула цієї війни й будь-якої війни. Україна ніколи не провокувала її й завжди намагалася зберегти мир.

Ви це дуже добре знаєте. Історія це дуже добре знає. Ви знаєте, який потенціал у нашої формули і в нашої з вами єдності. Я закликаю вас реалізувати цей потенціал на повну!

Європа є вільною й буде вільною. Європа є об’єднаною. Я впевнений, що треба зробити все, щоб Європа була об’єднаною з незалежною Україною, із незалежною Молдовою, із незалежною Грузією, незалежними державами Балтії, Польщею й усіма державами – іншими членами нашої сучасної Європи.

Ми маємо гарантувати всім державам Європи безпеку!

Дякую вам за увагу!

Слава Україні!