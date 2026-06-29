Ми маємо підтримувати кожен крок, який ускладнює Росії продовження війни – Президент України під час відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу

Європейські партнери мають робити дієві кроки та продовжувати тиск на Росію, який змусить її припинити війну проти України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Дубліні під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Глава держави подякував європейським партнерам за постійну підтримку України та взаємну повагу й привітав Ірландію із початком головування в Раді Євросоюзу.

«Це завжди велика відповідальність, особливо зараз, коли ми маємо захищати життя та наші цінності від антиєвропейської агресії Росії і коли ми стикаємося з багатьма іншими викликами як у зовнішній політиці, так і на національному рівні по всій Європі», – сказав він.

Президент сподівається на прогрес у реалізації Drone Deal із Європейським Союзом під час ірландського головування. Україна вже уклала велику кількість двосторонніх угод і налагодила ширші партнерства із європейськими країнами. За словами Володимира Зеленського, вони можуть сприяти ширшому застосуванню нових українських оборонних технологій, зокрема дронових та антидронових систем, які вже довели свою ефективність.

«Сьогодні кожній країні потрібні сучасні засоби щонайменше для моніторингу та захисту власного повітряного простору й морських кордонів. Без України, без українського досвіду та безпекової експертизи, випробуваних у сучасній війні, сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону та морську безпеку», – наголосив Президент.

Він зазначив, що партнери мають ухвалювати дієві рішення, які посилять тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

«Росія не діє з міркувань доброї волі. Вона не зупинить війну лише тому, що хтось її про це попросить. Найсильніші світові лідери, зокрема Президент США, вже говорили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче воювати далі. І це правда. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які зроблять для нього продовження цієї війни неможливим», – сказав Глава держави.

За словами Президента, Україна створює ці умови за допомогою наших далекобійних ударів по російських військових і нафтових об’єктах. Також дають результат санкції середньої дальності.

«Я хочу подякувати всім, хто підтримує нас, підтримує наші зусилля. І закликаю вас продовжувати цю підтримку через нові санкції Європейського Союзу. І вони необхідні проти російського тіньового флоту та проти багатьох інструментів, на які Путін досі покладається, щоб продовжувати цю війну. Це також стосується компаній у європейських країнах, єдина мета яких – працювати на Росію», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави подякував європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу та закликав рухатися вперед.

«Ми можемо відкрити ще п’ять кластерів найближчим часом і продовжити переговори на практичному рівні. І, звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду, але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію наших людей, підіймають моральний дух українців і демонструють, що Євросоюз дотримує своїх обіцянок. Це так важливо – дотримувати обіцянок», – підсумував Президент.