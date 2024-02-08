Ми маємо притягнути Росію до відповідальності за злочини проти довкілля – Андрій Єрмак та Маргот Вальстрем представили Екологічний договір для України

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни, співголовами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та колишня віцепремʼєр-міністерка, міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, на засіданні у Києві представила результати своєї роботи – Екологічний договір для України.

У засіданні взяли участь: віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка міжнародного розвитку Фінляндії Гайді Гаутала, комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, членкиня парламенту Швеції Ребекка ле Муан, колишній член парламенту Аландських островів, член Екоцидного альянсу Саймон Холмстрьом.

З українського боку до засідання долучилися: перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Генеральний прокурор Андрій Костін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за ефективну роботу над підготовкою Екологічного договору для України.

«Сьогодні ми говоримо про результати, до яких залучено багато відомих людей, експертів. Вперше в історії Україна разом з вами не просто розмірковує, а розробляє конкретний план заходів щодо того, як компенсувати всю шкоду, завдану нашому навколишньому середовищу цією війною», – зазначив керівник Офісу Президента.

На його переконання, цей документ має стати основою для конкретних рішень Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

«Наш намір полягає в тому, щоб запропоновані рішення були закладені у спільний план щодо відбудови України та вирішення екологічних проблем», – додав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що напрацювання Міжнародної робочої групи містять конкретні рекомендації, які можна втілити в життя спільними зусиллями.

«Більшість екологічних конференцій та самітів щодо довкілля присвячені майбутньому – як попередити кризу. Але передусім наш документ стосується нинішньої ситуації, у якій українці живуть сьогодні. Також це будуть рецепти на майбутнє, як запобігти схожим ситуаціям в інших країнах світу. Я вважаю, що це історичний момент», – зазначив Андрій Єрмак.

Маргот Вальстрем зі свого боку заявила, що Екологічний договір для України є конкретним результатом діяльності Міжнародної робочої групи.

«Ми готові докладати всіх зусиль для того, щоб продовжувати цю роботу, працювати над впровадженням рішень, подивитися, що можна зробити в Україні. Ми готові співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, зокрема залучаємо країни Європейського Союзу», – наголосила вона.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка Юлія Свириденко додала, що Екологічний договір сприятиме відбудові України як екологічної та «зеленої» держави.

«Ми не можемо чекати на завершення війни. Нам треба зосередити зусилля на питаннях довкілля вже зараз. І потрібне більш широке просування цих ідей у суспільстві», – сказала вона.

Юлія Свириденко також повідомила, що на фінальному етапі перебуває розробка стратегії гуманітарного розмінування, а цьогоріч у Женеві пройде конференція з питань розмінування, де може відбутися також і презентація Екологічного договору.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що на сьогодні необхідно розмінувати ще 55 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, та поінформував присутніх про роботу відомства в цьому напрямку.

Комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що Екологічний договір має допомогти в якісному зборі доказів шкоди, завданої довкіллю війною, і в підготовці справи у Спеціальному трибуналі щодо країни-агресора.

«Якщо Росія заплатить за всю ту шкоду, якої вона завдала, зроблена нами робота буде недаремною», – наголосив він.

Також комісар ЄС висловив думку, що Екологічний договір сприятиме подальшій інтеграції України в ЄС та відбудові нашої держави.