Ми маємо справу не лише з фізичним викраденням дітей, а й із централізованою спробою знищити їхню українську ідентичність – Дарія Зарівна

Виклики повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених до Росії, обговорили учасники публічної дискусії в межах заходу «Обережно, крихке: дитинство, війна, окупація, депортація», який відбувся в Києві. Участь у ньому, зокрема, взяла операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

«Ми маємо справу не лише з фізичним викраденням дітей, а й із централізованою спробою знищити їхню українську ідентичність», – сказала Дарія Зарівна.

У межах заходу відбувся спеціальний показ документального фільму «Вкрадене дитинство», що розповідає реальні історії українських дітей, які втратили батьків, пережили окупацію, примусову депортацію або були незаконно вивезені до Росії.

За словами операційної директорки Bring Kids Back UA, Росія створила цілісну систему індоктринації українських дітей.

«Від дитсадків до вишів – уся система спрямована на те, щоб стерти пам’ять, зруйнувати ідентичність і виховати солдатів, які воюватимуть проти своєї батьківщини. Саме тому важливо говорити про це відкрито. Такі документальні фільми, як "Вкрадене дитинство", – сильний інструмент міжнародної адвокації», – наголосила вона.

Окрема увага – реінтеграції дітей після повернення. Керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова зауважила, що всі учасники цього процесу мають працювати скоординовано.

«У межах роботи ініціативи Bring Kids Back UA ми разом із партнерами створили окремий реінтеграційний напрям – маршрут повернення дитини: від моменту, коли вона потрапляє до Центру захисту прав дитини, до повноцінного відновлення у громаді та родині», – сказала Ірина Тулякова.

До публічної дискусії також долучилися: засновниця Gen.Ukrainian Оксана Лебедєва, радниця з адвокації Української мережі за права дитини Анастасія Степула, представники громадських організацій, освітніх установ та медіа.