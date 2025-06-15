Ми маємо тиснути далі на Росію в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру – виступ Президента на спецзасіданні лідерів країн G7

Пане Прем’єр-міністре!

Шановні лідери!

Минулої ночі Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках. Було задіяно 440 дронів – переважно «шахеди» – та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих є один іноземець – громадянин Сполучених Штатів Америки. Усі деталі зараз з'ясовуємо.

Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, і важливо, що значна кількість безпілотників і ракет була перехоплена. Це стало можливим значною мірою завдяки вашим країнам, тим, хто допомагає нам системами ППО й ракетами до них. Ця підтримка справді є питанням життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети. І настав час переходити до локалізації виробництва в Україні всього, що потрібно для протиповітряної оборони. Це не розкіш – це нагальна потреба для збереження життів тут і зараз.

Ми також маємо зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого. Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських «шахедів» і подальша передача їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї. Це загроза не тільки для України. Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від «шахедів» наші міста. Наші міста, а отже, і ваші. І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво; точні цифри надасть наша команда. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів. Навіть якщо американський Президент зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту. Нам усім доведеться й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та інвестиційної. Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів.

Ще один момент. Ми всі бачимо, що Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти. Дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина – Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки. Якщо торік застосування ста «шахедів» за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві. Я закликаю всіх вас – і я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень – 30 доларів. Разом ми маємо зробити це болісним для Росії. 18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках.

І важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України – для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США

І разом ми маємо продовжувати закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля. Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру.

Дякую вам.