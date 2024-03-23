Ми маємо всім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день у багатьох містах, громадах нашої держави працюють комунальні служби, ремонтні бригади, енергетики – продовжується ліквідація наслідків російської терористичної атаки, що сталась у пʼятницю. Другу добу безперервно люди працюють.

На цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання. Окремі проблеми були сьогодні в нашій Одесі – були аварійні відключення. Робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. Харків – на жаль, поки що дуже складно. Сьогодні був черговий ракетний удар з Росії – це щоденно триває, ці обстріли. І кожен, хто працює для збереження нормального життя у Харкові, в області, в інших прикордонних містах і громадах, – усі справжні герої. Я дякую кожному рятувальнику нашої ДСНС України, всім працівникам енергетичних компаній, які задіяні, поліцейським, місцевим службам, волонтерам – усім, хто допомагає. Дякую за вашу відданість захисту людей!

Хочу окремо відзначити й подякувати фахівцям у Франківській області, Вінницькій, Хмельницькій, Сумщина, Полтавщина, наша Дніпровщина, Запоріжжя. Дякую за оперативну роботу! Сьогодні отримував звіти з регіонів, від глави уряду, від МВС, звичайно, від наших військових. Дуже важливо, що держава забезпечує системне реагування на кожен такий російський удар.

Хочу відзначити і всіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій. В усіх цих «іскандерах», «кинджалах» та інших російських ракетах, в «шахедах» десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із «шахедами» загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити.

Ще одне. Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої країні. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютна Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі.

Терористи завжди повинні програвати. Я дякую кожному й кожній, хто справді захищає життя! Дякую всім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо всім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом.

Слава Україні!