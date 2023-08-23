Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі – Президент України

Україна бореться за деокупацію Криму та всіх інших тимчасово окупованих Росією українських територій і не готова відмовлятися від будь-яких своїх земель в обмін на членство в тому чи іншому союзі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у межах третього саміту міжнародної Кримської платформи в Києві.

«У мене однозначна позиція: Крим – це Україна. Ми боремося за Крим і за всі інші тимчасово окуповані українські території та не міняємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що сили безпеки й оборони України проводять контрнаступ, щоб деокупувати наші міста й села, але це – складне завдання.

За його словами, Україна має постійну потребу в артилерії та далекобійній зброї, тому допомога партнерів дуже важлива.

«Якщо ми говоримо про далекобійну зброю – ми працюємо над цим. Завдання мають дипломати, керівник Офісу Президента, міністр закордонних справ. Я працюю над цим у різних напрямах. Ми лобіюємо це по-різному, але ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Зараз, коли ми їх використовуємо, це вже не секрет. Було непросто. Storm Shadow у нас є. Так само, як із Ріші (Сунаком. – Ред.), я домовлявся з Еммануелем Макроном про ракети SCALP. Ми отримали «cкальпи», вони працюють, військові дуже задоволені. Майже стовідсоткове влучання у ворога», – розповів Володимир Зеленський.

Президент України також розповів про плани щодо посилення безпеки в Чорному та Азовському морях.

«Дипломатам поставлено завдання підготувати безпековий союз країн Чорноморського узбережжя – не всупереч НАТО, не подумайте: це також разом із країнами НАТО. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського й Азовського узбереж від російської агресії. Я б сказав більше: Азовського, Чорноморського і Балтійського простору», – зазначив Глава держави.