Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям, законна відповідальність буде за все – звернення Президента України

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого... Світ повинен бачити.

Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина...

Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя.

Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів.

Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться. Що мине час.

Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям.

Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.

Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти!

І нам в Україні – максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі!

Головна мета – перемогти. Головна мета – міцність Україні, щоб перемогти.

Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу.

Вічна памʼять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор!

Слава всім, хто б’ється проти цього зла!

Слава Україні!