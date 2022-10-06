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Ми ніколи не відмовимося від наших людей – Олена Зеленська в інтерв’ю програмі 60 Minutes

7 жовтня 2022 року - 10:56

Ми ніколи не відмовимося від наших людей – Олена Зеленська в інтерв’ю програмі 60 Minutes

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю суспільно-політичному телешоу 60 Minutes, яке виходить із 1968 року на американському каналі CBS, розповіла, як навчаються діти в українських школах в умовах російської агресії. 

«Зараз батьки, які відправляють дітей до школи, повинні дати їм із собою тривожний рюкзачок. У ньому має бути вода, телефон, іграшка, змінний одяг. З першого класу діти мають знати, де бомбосховище і як діяти, коли щось трапилося. Це не те, чого хочеться вчити дітей, особливо першокласників», – наголосила вона.

Дружина Президента розповіла про щоденні бомбардування мирних українських міст, які здійснюють окупанти: «Вони ведуть війну із цивільним населенням, використовують тактику випаленої землі. З морально-етичного погляду, це не сучасна війна, а середньовічна».

Перша леді подякувала американському народові за підтримку й наголосила на необхідності її продовження.

«Кожна затримка з допомогою – це втрачені життя», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента також розповіла про Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка має допомогти українцям подолати наслідки війни та повернутися до нормального життя. Для цього українські фахівці з психічного здоров'я проходять спеціальні тренінги, зокрема за кордоном – в Ізраїлі, Бельгії, США.

«За ці місяці в нашому суспільстві склалося стійке розуміння, що людина має бути в центрі всього. Ми дуже багато допомагаємо одне одному. Думаю, ми це не втратимо, а лише примножимо. Всі соціальні та політичні процеси в країні мають бути людиноцентричними», – переконана Олена Зеленська.

Перша леді також звернулася до жителів тимчасово окупованих територій України: «Не втрачайте віри в те, що ми вас повернемо і що ми на вас чекаємо. Ми ніколи не відмовимося від наших людей».

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