Ми ніколи не забудемо неймовірну підтримку з боку американського народу – Андрій Єрмак в ефірі Fox News

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають. Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News.

«Ми показали протягом цього року, що здатні боротися, захищатися й звільняти наші окуповані території. Українська формула перемоги – це передусім наша хоробра, героїчна нація, наше сильне об’єднане суспільство. І, звичайно, потужна підтримка партнерів і союзників», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави вкотре подякував американському народові за його неймовірну підтримку та допомогу українцям протягом усього цього року.

«Ми ніколи не забудемо про це. Я впевнений, що наша перемога буде спільною перемогою. Дякуємо всім американцям, Президенту Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу за підтримку нашої країни», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив: нещодавній візит лідера США до Києва був надзвичайно потужним сигналом того, що Сполучені Штати не лише підтримують Україну, а й упевнені в її перемозі.

Керівник Офісу Президента зауважив, що наш народ об’єднав вільний світ навколо підтримки України, показав, що можна не боятися, бути впевненим, що справжня демократія та свобода завжди перемагають.

На думку Андрія Єрмака, люди в Україні під час цієї страшної війни стали безпрецедентно об’єднаними.

Відповідаючи на запитання про можливий вплив Китаю на війну Росії проти України, він зазначив, що оприлюднена позиція КНР щодо мирного врегулювання є хорошим сигналом потенційної готовності взяти участь у цьому процесі.

Водночас, за словами керівника Офісу Президента, необхідно дивитися на дії. «Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді має на увазі й що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну», – переконаний Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також наголосив, що буде дуже великою й небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати будь-яку зброю й те, що допоможе росіянам і далі вбивати українців, руйнувати цивільну інфраструктуру. І це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує, зазначив Андрій Єрмак.