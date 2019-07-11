Ми обов’язково скористаємося своїм шансом змінити країну – Володимир Зеленський на бізнес-форумі у Стамбулі

8 серпня у рамках офіційного візиту до Турецької Республіки Президент України Володимир Зеленський взяв участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Під час виступу Глава держави підкреслив, що останні 28 років були для України не дуже успішними. А український народ, який відповідно оцінив такий стан речей, надав чинному Президенту та його команді мандат на зміни.

«Ми вже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного Генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов’язково скористаємося», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, протягом найближчих п’яти років Україна кардинально зміниться, а вітчизняна економіка щороку зростатиме на 5-7%.

«За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести до ладу наші 24 тис. км доріг, збільшити кількість аеропортів, що реально працюють, до 15, забезпечити розвиток п’яти морських портів, щоб істотно наростити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу», – наголосив Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, однією з реформ в Україні буде запровадження ринку землі.

«У цьому році ми обов’язково проведемо земельну реформу, і вже наступного року це дозволить створити ринок на 40 млн га землі, що є однією з найкращих у світі за своєю якістю», – підкреслив він.

Глава держави повідомив, що в результаті великої приватизації ефективні інвестори отримають сотні цікавих об'єктів.

«Ми проведемо велику приватизацію і продамо ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів, створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках і спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна є сильною державою в ІТ-сфері, та повідомив про плани запровадити в країні технологію телекомунікаційних стандартів 5G.

«Звичайно, це перспектива кількох років, але підготовку ми вже розпочинаємо», – сказав Глава держави.

Зміни стосуватимуться й туристичного сектору Чорного моря, який нова команда розвиватиме, зокрема за допомогою узаконення роботи казино в 5-зіркових готелях.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря», – заявив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що це не весь список запланованих реформ, які покликані зробити Україну магнітом для інвестицій. Також він наголосив, що команда Президента працює над подоланням таких старих проблем у країні, як контрабанда, корупція та пострадянські обмеження.

«У нас уже призначене прогресивне керівництво у митній та прикордонній службах. Тому всі ці проблеми дуже скоро підуть у минуле», – запевнив Володимир Зеленський.