Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру — миру завдяки силі — звернення Президента

Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували.

Дякую Президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16.

Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі «Рамштайну» обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень.

Маємо зараз важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови. Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую Сполученим Штатам і Президенту Байдену за це лідерство.

Дякую Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі.

Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у Президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого Плану перемоги.

Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде.

Слава Україні!